Samra räumt ein, dass er Frauen früher nicht gut behandelte

Im Jahr 2021 wurde der Rapper Samra von der Influencerin Nika Irani beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Ende 2023 wurde die Ermittlung in dem Fall eingestellt. In einem Interview mit dem Stern hat sich der Rapper jetzt überraschend offen über sein früheres Verhalten Frauen gegenüber geäußert. "Ich war Frauen gegenüber ein arrogantes Arschloch", gestand der 30-Jährige und räumte ein, in der Vergangenheit mit Frauenherzen gespielt zu haben. Obwohl er gestand, sich oft falsch verhalten zu haben, wies er die schwerwiegenden Vorwürfe aus dem Jahr 2021 entschieden zurück: "Ich habe nicht das getan, was man mir vorgeworfen hat." Gleichzeitig sprach Samra über die belastenden Folgen dieser Anschuldigungen, die ihn bis an den Rand des Selbstmords gebracht hätten.

Besonders alarmierend sei laut Samra seine Abhängigkeit von dem Schmerzmittel Tilidin gewesen, das in der Rap-Szene berüchtigt ist. Er berichtet, dass er ohne das Medikament nicht einmal habe aufstehen können: "Meine Frau musste mir Tilidin und eine Capri-Sonne geben, um den Tag zu beginnen", erinnert der Musiker sich. Seine Drogensucht und die Reaktionen auf die Missbrauchsvorwürfe hätten ihm schwer zu schafften gemacht: "Ich dachte, jeder sieht mich als Vergewaltiger", erzählt der "Cataleya"-Interpret. Schließlich sei es seine Frau Dunja gewesen, die ihn zu einem Entzug überredet und ihm geholfen habe, den Suchtkreislauf zu durchbrechen.

Seine Liebe zu der Berlinerin hielt Samra lange von der Öffentlichkeit fern. Ende Dezember lüftete er dann aber das Geheimnis um seine Liebste und veröffentlichte ein gemeinsames Selfie von sich und seiner Partnerin Dunja Akkouche. Seither teilt die junge Mutter regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama und Ehefrau. Rund 54.400 Follower konnte Dunja mit ihrem Content schon gewinnen.

Instagram / samra Samra, Rapper

Instagram / dunjaakkouche Samra und seine Frau Dunja Akkouche im Dezember 2024

