Dichter und Songwriter Pete Brown ist an Krebs gestorben

Die britische Musikwelt trauert um Pete Brown. Bereits im Alter von 14 Jahren hatte er sein erstes Gedicht veröffentlicht. Doch der Engländer machte sich im Laufe der Jahre auch als Songwriter einen großen Namen. Er schrieb in den 1960ern Hits wie "Sunshine of Your Love" und "I Feel Free", die von Eric Clapton (78) und seiner Band Cream performt wurden. Doch jetzt folgen traurige Neuigkeiten: Pete ist verstorben.

Dies wurde auf seiner Facebook-Seite bekannt gegeben. "Pete Brown, Autor, Musiker, Filmemacher und Songwriter, starb gestern Abend im Alter von 82 Jahren nach einem mutigen Kampf gegen den Krebs", heißt es in dem Statement. Pete hinterlässt seine Frau Sheridan, seine Tochter Jessica und seinen Sohn Tad.

Zu Lebzeiten war Pete ein talentierter Künstler, der viele Genres ausprobiert hatte. Ab 1968 arbeitete er 45 Jahre lang mit dem inzwischen verstorbenen Jazzmusiker Jack Bruce zusammen, für den er ebenfalls Lieder komponierte. Doch der zweifache Vater verfolgte auch seine eigene Musikkarriere und etablierte sich als Songwriter.

Facebook / Pete Brown Pete Brown, britischer Dichter

Facebook / Pete Brown Pete Brown in seinem Office

Facebook / Pete Brown Pete Brown bei einem Bühnenauftritt 2014

