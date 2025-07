Stille Hommage: So ehren Ozzy Osbournes Kinder ihren Vater

Ozzy Osbourne, der legendäre Sänger und Frontmann von Black Sabbath, ist am Dienstag im Alter von 76 Jahren verstorben. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht in einem bewegenden Statement auf Instagram. Ozzy war im Kreise seiner Familie, als er starb, hieß es. Während seine Frau Sharon Osbourne (72) und die gemeinsamen Kinder Aimee (41), Kelly (40) und Jack (39) sowie Louis aus erster Ehe im Statement namentlich erwähnt wurden, blieb Tochter Jessica ungenannt. Diese ehrte den Musiker jedoch auf ihre ganz eigene Weise.

Jessica Osbourne, die aus Ozzys Ehe mit Thelma Riley hervorgeht, teilte eine Instagram-Story mit den Worten "RIP Ozzy", in der sie den Beitrag vom "On With Mario Lopez"-Podcast übernommen hatte. Zeitgleich drückte ihr Bruder Louis seine Trauer auf subtile Art aus, indem er seine Social-Media-Profilbilder in ein schwarzes Quadrat änderte. Die beiden Geschwister, die abseits des Rampenlichts leben, hielten ihre Hommage schlicht und unaufdringlich.

Auch die verbliebenen Mitglieder von Ozzys Band Black Sabbath äußerten sich zu Ozzys (✝76) plötzlichem Tod. Gitarrist Tony Iommi (77) schrieb: "Mein lieber, lieber Freund Ozzy ist nur wenige Wochen nach unserem Konzert im Villa Park verstorben. [...] Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben." Ozzy, auch bekannt als der "Prince of Darkness", litt in den letzten Jahren an Parkinson und weiteren gesundheitlichen Problemen, die durch eine Wirbelsäulenverletzung verschlimmert wurden. Dennoch trat er noch Anfang des Monats ein letztes Mal gemeinsam mit seinen Bandkollegen auf. Seine beeindruckende Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte, geprägt von seinem unverwechselbaren Stil und einer Aura, die ihn zu einer Ikone machte.

ActionPress / imagebroker.com Ozzy Osbourne im Jahr 2012

Instagram / jessicaosbourne Jessica Osbourne, Tochter von Ozzy Osbourne und Ex-Frau Thelma Riley

