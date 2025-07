Ozzy Osbournes wildeste Momente: Fledermausbiss und mehr

Ozzy Osbourne (✝76), der legendäre Frontmann von Black Sabbath, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Die als "Prince of Darkness" bekannte Musikikone hinterlässt eine Reihe unvergesslicher Momente – auf wie abseits der Bühne. Us Weekly hat nun einen Bericht veröffentlicht, in dem die skandalösesten Episoden seines Lebens zusammengefasst werden: von dem berühmten Fledermausbiss bis zu wilden Bühnenaktionen wie dem Werfen von Fleisch in die Menge – Ozzy lebte stets nach seinen eigenen Regeln. Seine Familie teilte mit, dass er am Dienstag, dem 22. Juli, im Kreis seiner Liebsten friedlich eingeschlafen sei.

Während seiner jahrzehntelangen Karriere prägte Ozzy die Welt des Hardrock und legte mit Black Sabbath den Grundstein für das Heavy-Metal-Genre. Doch auch abseits der Musik sorgte er immer wieder für Schlagzeilen. Zu seinen skandalträchtigsten Auftritten zählt der Moment, als er 1982 angeblich einen lebenden Fledermauskopf abbiss – ein Vorfall, der ihm neben Ruhm auch Tollwutimpfungen einbrachte. Seine verrückten Eskapaden reichten von der Verwüstung eines Hotelzimmers in Prag bis hin zu einem denkwürdigen Abend im Weißen Haus, wo er bei einem Dinner auf eine Tischplatte sprang und George W. Bush (79) zum Lachen brachte.

Ozzy, der in Birmingham geboren und später weltweit berühmt wurde, kämpfte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Schwierigkeiten. Im Jahr 2019 wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert, doch er lebte bis zum Schluss ein Leben voller Leidenschaft für seine Familie und die Musik. Für seine Frau Sharon Osbourne (72) und die gemeinsamen Kinder war er ein geliebtes Familienoberhaupt. Seine letzte öffentliche Rückkehr in seine Heimatstadt Birmingham, wo er vor knapp drei Wochen ein besonderes Abschiedskonzert gab, rührte Fans weltweit. Der Auftritt, der nun als das tragische Ende einer unvergleichlichen Karriere in Erinnerung bleiben wird, zeigte den Musiker noch einmal in seinem Element – auf der Bühne, wo er immer zu Hause war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Ozzy Osbourne im Oktober 2024 in Cleveland

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne mit seiner Frau Sharon, 2014