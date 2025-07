Ozzy Osbournes Black-Sabbath-Kollegen bekunden ihre Trauer

Black Sabbath nehmen Abschied von ihrem Prince of Darkness. Nach dem Tod von Ozzy Osbourne (✝76) verabschiedeten zahlreiche Stars den Sänger. Nun melden sich auch seine Bandmitglieder mit letzten Botschaften. Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi (77) schreibt auf seinem Instagram-Account: "Ich kann es einfach nicht glauben. Mein lieber, lieber Freund Ozzy ist nur wenige Wochen nach unserem Konzert im Villa Park verstorben. Es ist eine herzzerreißende Nachricht, für die ich wirklich keine Worte finde. Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben. Geezer, Bill und ich haben unseren Bruder verloren." Auch Bassist Geezer Butler postet einige Erinnerungsfotos mit Ozzy. "Auf Wiedersehen, lieber Freund. Danke für all die Jahre, wir hatten viel Spaß", meint der Musiker darunter.

Zusammen mit Schlagzeuger Bill Ward eroberten Tony, Geezer und Ozzy in den 70er-Jahren die Metal-Szene. Ursprünglich gründeten die vier Schulfreunde in den späten 60ern eine Band namens Earth. Weil es aber schon eine andere Gruppe gab, die so hieß, musste ein neuer Name her. Inspiriert von dem Horrorfilm "Die drei Gesichter der Furcht" entstand der Name Black Sabbath – so der englische Titel des Films. Ursprünglich machte die Gruppe Blues und Jazz, aber mit dem Namenswechsel kam auch der Image- und Genrewechsel. Die Bandgeschichte von Black Sabbath war eine Achterbahnfahrt, geprägt von Höhen und Tiefen und regelmäßigen Änderungen in der Besetzung. Aber Ozzy und die Gründungsmitglieder gelten als Ikonen und Wegbereiter.

Nur wenige Wochen vor seinem Tod spielten die vier ein letztes Mal zusammen auf der Bühne, ohne zu wissen, dass sie nie wieder in dieser Konstellation zusammenkommen würden. Das Benefizkonzert Back to the Beginning sollte eigentlich nur Ozzys Abschied von der Bühne sein. Der Musiker kämpfte schon seit einigen Jahren mit seiner Gesundheit und litt unter anderem an Parkinson. Wie das US Magazine berichtete, spielte Black Sabbath vor 40.000 Zuschauern einige ihrer größten Hits. Aufgrund seines Zustands saß Ozzy dabei auf einem schwarzen Thron. Er eröffnete die Show mit den Worten: "Es ist so verdammt gut, auf dieser Bühne zu stehen, ihr habt ja keine Ahnung. Lasst den Wahnsinn beginnen."

Getty Images Black Sabbath im November 2011

Getty Images Black Sabbath, Januar 2014

