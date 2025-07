Trisha Paytas' Baby geht wegen Ozzy Osbournes Todestag viral

Trisha Paytas (37) und ihr Ehemann Moses Hacmon sind kürzlich zum dritten Mal Eltern geworden. Am 12. Juli erblickte ihr Sohn Aquaman Moses das Licht der Welt. Nur wenige Tage später erschütterte eine traurige Nachricht die Musikwelt: Rocklegende Ozzy Osbourne (✝76) verstarb am 22. Juli im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Familie – nach einem langen Kampf gegen Parkinson. Der zeitliche Zusammenhang ließ das Internet verrückt spielen. Schon kurz nach Bekanntwerden der Ereignisse kursierten die kuriosesten Theorien über Trishas neugeborenen Sohn – wie unter anderem auch E! News berichtete.

Bereits in der Vergangenheit verbanden Nutzer in den sozialen Medien die Geburten von Trishas Kindern mit schwerwiegenden Ereignissen: So verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) nur einen Tag nach der Geburt ihrer ersten Tochter Malibu Barbie im Jahr 2022. Als ihre zweite Tochter Elvis zur Welt kam, wurde kurze Zeit später öffentlich, dass König Charles (76) III. an Krebs erkrankt sei. Die ungewöhnlichen Koinzidenzen führten zu zahlreichen Memes und Kommentaren über vermeintliche "Reinkarnations-Theorien", was Trisha selbst in ihrem "Just Trish Podcast" mit Humor kommentierte. Sie bezeichnete den Zusammenhang als "verrückt", betonte aber, dass es keinerlei Grundlage für solche Annahmen gebe – auch wenn die abermalige mediale Aufmerksamkeit ihre Stellung als Internet-Phänomen festigt.

Das Leben der YouTuberin hat sich in den vergangenen drei Jahren grundlegend verändert. Seit der Geburt ihrer ersten Tochter Malibu Barbie im Jahr 2022 hat Trisha Paytas eine kleine Familie gegründet – die nun mit der Ankunft von Söhnchen Aquaman komplett zu sein scheint. Wegen schwerer Komplikationen während ihrer dritten Schwangerschaft und Geburt entschied sie sich endgültig gegen weitere Kinder. Nach eigener Aussage ließ sie sich im Anschluss die Eileiter entfernen. "Das war die chaotischste Geburt meines Lebens", erklärte sie kürzlich in ihrem Podcast. Mit ihrem Mann Moses führt Trisha offensichtlich ein turbulentes, aber erfülltes Familienleben – und teilt die Höhen und Tiefen ihres gemeinsamen Alltags offen mit ihrer riesigen Online-Community.

Getty Images Trisha Paytas im Februar 2025 in New York

Getty Images Ozzy Osbourne, Oktober 2024

Instagram / trishapaytas Moses Hacmon und Trisha Paytas mit ihren Töchtern Malibu und Elvis