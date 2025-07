Lulu Lewe bestätigt jetzt offiziell ihre Schwangerschaft

Lulu Lewe hat offiziell bestätigt, dass sie und ihr Ehemann Bastian Scheibe ihr erstes Kind erwarten. In einem Interview mit Bunte verrät das Paar, wie emotional der Moment war, als sie den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielten. "Das war ein unbeschreibliches Gefühl, als wir das Wort 'schwanger' gelesen haben. Wir haben vor Freude geweint", erzählt die Sängerin. Das Baby sei das "perfekte Glück" für die beiden, wie sie stolz betont. Gefeiert wurde die frohe Botschaft mit ihrer großen Familie, in der das kommende Enkelkind Nummer 16 für Oma Soraya Lewe-Tacke sein wird.

Lulu und Bastian hatten beschlossen, sich nach ihrer Hochzeit zunächst Zeit zu zweit zu gönnen. "Weil wir uns so lieben, wollten wir zuerst viel Zeit zu zweit verbringen, gemeinsam reisen, viele Erinnerungen sammeln, auch gemeinsam wachsen", erzählt der SAP-Berater, bevor sie sich entschieden, Eltern zu werden. Lulu fügt hinzu, dass sie noch vor einigen Monaten einen aktiven, stressigen Lebensstil hatte, aber nun den perfekten Moment gefunden habe, sich auf eine Familie zu konzentrieren. "In den vergangenen Monaten habe ich gemerkt, dass ich ruhiger geworden bin und mich Partys gar nicht mehr so interessieren", plaudert die werdende Mama aus. Dass es mit der Schwangerschaft so schnell geklappt hat, nachdem das Paar Anfang des Jahres damit begonnen hatte, sei für beide ein großes Glück.

Bereits vor rund einer Woche hatte Bild über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert. Jetzt wurde die erfreuliche Nachricht eigens von Lulu und Bastian bestätigt. Die große Liebe nahm schon 2015 ihren Anfang. Der Schwager von Sarah Connor (45) war damals sofort von Lulus Augen fasziniert. Die Verlobung verlief blitzschnell. Nach einem Antrag auf dem Eiffelturm folgte bereits zwei Wochen später die standesamtliche Hochzeit. Drei Jahre darauf gab es dann noch eine freie Trauung im Kreise der Familie und Freunde. Das Baby gilt nun als besonderes Krönchen ihres Glücks.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lulu Lewe, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lvlv.mvsic Basti Scheibe und Lulu Lewe im August 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Lulu Lewe, Juni 2024