Max Wilschrey plante den Antrag für seine Laura seit Januar

Max Wilschrey (29) und Laura sind frisch verlobt. Der Reality-TV-Star ist vergangene Woche in einer romantischen Kulisse vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Was und wie er den Antrag machen möchte, hat er sich genau überlegt und schon seit Jahresbeginn geplant, verrät er Promiflash. "Ich habe den Antrag schon im Januar angefangen zu planen. Dort fand die Auswahl des richtigen Ringes statt. Im April stand das Datum für den Tag fest. Ich wusste, dass es Laura wichtig war, ihre engsten Leute dabei zu haben, deswegen habe ich den Antrag auch bei ihren Eltern im Garten gemacht", erklärt Max.

Schon allein die Planung war mit Sicherheit aufregend, doch nervös war der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer nicht – dazu kam es erst am großen Tag, "als ich Laura weinend auf mich zukommen sah". "In dem Moment ging mir nur durch den Kopf, wie sehr ich diese Frau liebe und dass heute endlich der Tag ist, auf den wir so lange gewartet haben und dass ich jetzt bloß nicht verkacken darf in meiner Rede vor Aufregung", erinnert sich Max zurück. Doch allem Anschein nach ist alles gelungen – findet auch Laura, die von dem Antrag überrascht wurde. "Dass es dieses Jahr passiert, konnte ich mir schon vorstellen. Der Zeitpunkt allerdings war völlig überraschend und unerwartet für mich", freut sich die Influencerin im Promiflash-Interview.

Für seine Liebste scheut Max weder Mühe noch Kosten – das beweist auch der funkelnde Klunker, den Laura seit dem Antrag an ihrem Ringfinger trägt. Der hat "einige tausend Euro gekostet", verriet der Fußballer gegenüber Blitzlichtgewitter. "Nicht ganz fünfstellig, aber ein hoher vierstelliger Betrag. Ist auf jeden Fall mehr als ein Monatsgehalt", zeigt sich die Trash-TV-Bekanntheit höchst spendabel und ergänzt trotzig: "Also, von einem normalen Arbeitnehmer sind es bestimmt vier bis fünf Monatsgehälter."

Instagram / lauraxdnts Max Wilschrey und seine Verlobte Laura, November 2024

