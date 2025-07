"Alles was zählt"-Fans witzeln über absurden Handlungsstrang

Bei Alles was zählt steht momentan eine brisante Storyline im Vordergrund. In einem Teaser für die heutige Folge 4744, den die Show auf Instagram teilte, ist zu sehen, dass Daniela, gespielt von Berrit Arnold (54), Opfer einer Entführung geworden ist. Durch die kroatischen Lakritzbonbons des Übeltäters findet sie heraus, dass es sich bei dem Unbekannten um Dragans (Florian Thunemann) Cousin handelt. Dragan ist ein Ex-Freund der Brünetten, der erst vor Kurzem wieder in ihrem Leben aufgetaucht ist. Ob ihr diese Verbindung hilft, sich aus der Situation zu befreien, können Fans in der Vorabendserie auf RTL und RTL+ nachverfolgen.

Doch die dramatische Handlung gefällt nicht allen Fans des Steinkamp-Universums. Unter dem Clip auf Social Media sammeln sich inzwischen belustigte Kommentare. Ein User schreibt: "Langsam wird die Story unterirdisch." Viele Zuschauer reagieren mit Lach-Emojis auf die aktuellen Entwicklungen in Essen. "Die Storyline ist leider sogar für eine Daily absurd", findet ein weiterer User.

"Alles was zählt" befindet sich zurzeit in einem großen Umbruch. Vor Kurzem verließ die Hauptdarstellerin Kaja Schmidt-Tychsen (44) die Show, nachdem sie 13 Jahre lang als Jenny Steinkamp über die Bildschirme geflimmert war. Neu dabei sind nun Josephine Martz und Bianca Hein (49). Die zwei Darstellerinnen spielen ein Mutter-Tochter-Gespann. Ihre beiden Rollen bringen einen neuen sportlichen Fokus in die eigentliche Eislaufserie: Josephines Charakter Joana Perez ist eine Tennisspielerin.

RTL / Julia Feldhagen Berrit Arnold in "Alles was zählt"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Berrit Arnold, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen Josephine Martz, Tatjana Clasing und Bianca Hein, RTL-Stars

