Dieses unglaubliche Vermögen hinterlässt Ozzy Osbourne

Die Musikwelt trauert: Ozzy Osbourne (✝76), bekannt als Frontmann der legendären Band Black Sabbath und als "Prince of Darkness", ist am Dienstag, dem 22. Juli 2025, im Alter von 76 Jahren verstorben. Wie seine Familie bekannt gab, litt Ozzy lange an Parkinson, was ihn aber nicht davon abhielt, bis kurz vor seinem Tod aufzutreten. Seine Frau Sharon (72) und die gemeinsamen Kinder Aimee (41), Kelly (40) und Jack (39) werden nicht nur eine Ikone, sondern auch ein beeindruckendes Erbe in finanzieller und musikalischer Hinsicht in Erinnerung behalten. Der Sänger hinterlässt ein geschätztes Vermögen von knapp 190 Millionen Euro.

Berühmt wurde Ozzy als Vorreiter des Heavy Metal mit der Band Black Sabbath, deren Alben wie "Paranoid" und "Master of Reality" Musikgeschichte schrieben. Nach seinem Rausschmiss aufgrund exzessiven Alkohol- und Drogenkonsums begann er eine Solokarriere, die ihm Megahits wie "Crazy Train" und "Mama, I’m Coming Home" bescherte. Neben der Musik konnte er auch als Reality-TV-Star und Persönlichkeit der Popkultur überzeugen. Das MTV-Format "The Osbournes" gewährte Einblicke in sein wildes Familienleben, während Events wie das von ihm ins Leben gerufene Ozzfest Millionen Metal-Fans weltweit begeisterten.

Privat war Ozzy seit 1982 mit Sharon verheiratet, mit der er drei Kinder großzog. Ihr gemeinsamer Alltag, geprägt von Höhen und Tiefen, wurde durch die Serie "The Osbournes" international bekannt. Bereits bei seinem finalen Konzert, das er seinen langjährigen Fans widmete, zeigte sich, wie wichtig ihm Abschiede und Zusammenhalt waren. Schon in einem seiner letzten Posts auf Social Media offenbarte der Musiker seine Dankbarkeit: Familie, Freunde und Fans haben über Jahrzehnte an seiner Seite gestanden. Seine Familie wird sich nun nicht nur an seine Musik, sondern auch an die unvergesslichen Momente erinnern, die er ihnen und der Welt schenkte.

Getty Images Ozzy Osbourne singt die Halbzeitshow eines NFL Spiels

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

