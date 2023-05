Megan Fox und MGK haben Hochzeit anscheinend auf Eis gelegt!

Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) haben wohl noch so einiges zu klären. In den vergangenen Monaten hatten immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, dass die Schauspielerin und der Musiker getrennt seien. Dennoch hat man die beiden immer wieder gemeinsam gesichtet. Probleme soll es aber trotzdem in ihrer Beziehung geben. Wie ein Insider jetzt verrät, haben Megan und ihr Liebster ihre bevorstehende Hochzeit daher vorerst auf Eis gelegt.

"Sie arbeiten langsam daran, sich wieder zu versöhnen, aber er steckt noch immer total in der Klemme", berichtet die Quelle gegenüber People. Daher hätte das Paar die Hochzeitsplanungen vorerst gestoppt. "Er tut alles, um sie zurückzubekommen und sie lässt ihn dafür arbeiten. Es ist aber immer noch eine ungesunde Dynamik und ihre Freunde glauben nicht, dass das von Dauer ist", erzählt der Informant weiter.

Trotz aller Widrigkeiten und der negativen Meinung ihrer Freunde über ihre Beziehung, wolle Machine Gun Kelly die dreifache Mutter nicht kampflos aufgeben. "Er muss noch sehr viel beweisen", schlussfolgert der Insider. Doch dem Musiker komme zugute, dass er gut mit Megans Kindern umgehe und auch sehr hilfsbereit sei.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der "Taurus"-Premiere auf dem Tribeca Festival im Juni 2022

Getty Images Megan Fox mit Machine Gun Kelly

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, MTV EMAs 2021

