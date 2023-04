Versöhnung? Megan Fox und MGK besuchen gemeinsam Restaurant!

Sind sie etwa doch noch ein Paar? Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) galten lange als das Traumpaar schlechthin. Seit Ende Februar machten jedoch Trennungsgerüchte die Runde. Böse Zungen behaupteten sogar, dass der Musiker der Schauspielerin fremdgegangen wäre. Angeblich hätten die beiden deswegen eine Pause eingelegt und ihre gemeinsamen Hochzeitspläne über Bord geworfen. Doch jetzt wurden Megan und MGK wieder zusammen gesehen!

Wie Bilder zeigen, die TMZ vorliegen, saßen die beiden am Montagabend gemeinsam in einem Restaurant auf Hawaii. Dennoch habe es keine Berührungen oder Küsse zwischen ihnen gegeben. Megan und MGK sollen eine knappe Stunde in dem Lokal verbracht und einigen Fans zugewunken haben. Nach dem Essen sollen die Beauty und ihr vermeintlicher Ex-Freund noch einen Spaziergang zum Strand gemacht haben. Deutet das etwa auf eine Versöhnung hin?

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Insider gegenüber US Weekly von einer Beziehungspause gesprochen: "Sie haben die Hochzeitsplanung auf Eis gelegt, um an ihren Problemen zu arbeiten. Ihre Beziehung ist im Moment ziemlich unbeständig", plauderte die Quelle aus. Sie seien zwar nicht zusammen, stünden aber trotzdem noch in Kontakt.

Backgrid / ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly im Oktober 2022

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox im November 2022

