Wirre Worte: Machine Gun Kelly glaubt, er hat Alien-Gene

Colson Baker alias Machine Gun Kelly (35) sorgt mit wirren Worten in der Talkshow "Watch What Happens Live" für Aufsehen. Der Musiker erklärte Gastgeber Andy Cohen (57), dass er sein eigenes Alter nicht kenne. "Es ist eine seltsame Sache, Mann. Ich weiß nicht, ob mein Alter... ich weiß nicht, ob es überhaupt existiert", behauptete Colson. Die Aussage verblüffte nicht nur das Publikum, sondern auch Andy. Doch das war längst nicht alles – mit einer anschließenden Aussage sorgte er weiter für Verwirrung.

Im Gespräch deutete Colson an, dass er einige Aspekte seines eigenen Lebens nicht verstehe. Beispiele dafür seien etwa die schnelle Regeneration seiner Haut. "Wenn meine Haut aufreißt, heilt sie sehr schnell", schilderte der 35-Jährige. Dies brachte ihn zu der Überlegung, dass er besondere Eigenschaften von seinem Vater geerbt haben könnte und möglicherweise von einem anderen Planeten stamme. Er fügte an, dass er sogar mit seiner Mutter über das Thema gesprochen habe. Dabei wollte er wissen, ob es eine Zeit in ihrer Vergangenheit gab, in der sie entführt wurde, beispielsweise von "langgezogenen, schlanken Kreaturen". Ihre Antwort? Sie habe einmal das Gefühl gehabt, tatsächlich entführt worden zu sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Colson mit seltsamen Aussagen in der Öffentlichkeit auffällt. Erst kürzlich versetzte der Ex von Megan Fox (39) seine Fans in große Sorge, als er zugab, nicht täglich Nahrung zu sich zu nehmen. "Ich esse nicht wirklich. Ich trinke einfach viel Wasser. Ich esse vielleicht ein paar Mal die Woche", verriet er in einem Video-Interview von HipHop-N-More und gestand, sich regelmäßig schwach und schwindelig zu fühlen.

Getty Images Machine Gun Kelly im Februar 2023

Getty Images Machine Gun Kelly, Musiker

Frank Vasquez / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly im November 2023 in Los Angeles