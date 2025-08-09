Machine Gun Kelly schwärmt von seinen beiden Töchtern

Machine Gun Kelly (35) schwelgt im Vaterglück! Der Musiker, bürgerlich Colson Baker, ist stolzer Vater der 16-jährigen Casie und der erst vier Monate alten Saga Blade Fox-Baker. Im Gespräch mit People verriet der Sänger, dass seine Töchter ihm "neuen Lebenswillen" schenken und ihm eine klare Aufgabe im Leben geben. "Es ist, als würde sich deine Batterie des Lebenswillens wieder aufladen", erklärte er. Beim diesjährigen Nickelodeon Kids' Choice Awards-Event, das die beiden mit einem Vater-Tochter-Auftritt bereicherten, zeigte sich die enge Verbindung zwischen MGK und Casie einmal mehr.

Casie, seine ältere Tochter, ist dabei viel mehr als nur eine Zuschauerin im Leben ihres berühmten Vaters. MGK gibt zu, dass sie eine seiner größten Unterstützerinnen und sogar eine wichtige Ratgeberin für ihn ist. "Sie hat mich schon vor einigen Karrierefehlern bewahrt", gestand er im Interview mit dem Magazin. Im Gegenzug kann sich die Teenagerin auch immer auf ihren Vater verlassen. "Er gibt mir viele Ratschläge, ist aber eher ein großer Motivator für mich", verriet sie zu Gast bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards.

Baby Saga, das gerade erst vier Monate alt ist, sorgt unterdessen für schlaflose Nächte bei Mutter Megan. "Frauen haben es in der ersten Zeit nach der Geburt schwerer", gibt der Sänger offen zu. Dennoch versucht er, die Schauspielerin so gut es geht zu unterstützen: "Meine Spezialität ist Musik und Lachen und alles, was ich tun kann, um sie zum Lächeln zu bringen und ihr mit Liebe den Einstieg in die Welt zu erleichtern."

Imago Machine Gun Kelly, Juni 2025

Getty Images MGK und seine Tochter Casie Baker bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, Mai 2022