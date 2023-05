Mit nur 25 Jahren: Radsport-Star Arturo Grávalos verstorben

Traurige Nachrichten für die Sportwelt. Der spanische Radsportler Arturo Grávalos erkrankte 2021 an Krebs. Nachdem der 25-Jährige ständig unter seltsamen Kopfschmerzen gelitten hatte, ließ er das ganze untersuchen. Es folgte die Schockdiagnose: Gehirntumor. Der Profisportler unterzog sich daraufhin mehreren Operationen – sein Leidensweg war lang, doch der Nachwuchs-Star hat nie aufgegeben zu kämpfen. Sein Rad-Sport Team gab nun die traurigen Nachrichten bekannt: Arturo ist am Freitagmorgen gestorben.

Das Team Eolo Kometa verkündete auf Twitter Arturos Tod. "Sein Tod hinterlässt eine unersetzliche Lücke in unseren Herzen, da wir seine Freude und sein immerwährendes Lächeln nie vergessen werden", heißt es in einer Erklärung der Gruppe. Ihr Teamkollege habe einen sehr starken Lebenswillen gehabt und trotz seiner Krankheit positiv in die Zukunft geblickt. "Arturo hat nie aufgegeben, denn es lag in seiner Natur, sich wieder eine Startnummer anzuziehen. Er hat sich keine Frist für seine Rückkehr gesetzt, aber er war sich darüber im Klaren, dass er jedes Rennen als eine vom Leben gegebene Gelegenheit betrachten würde", erinnerte sich sein Team an ihn zurück.

Arturo hatte auf seinen Social-Media-Kanälen immer wieder Updates über seinen Gesundheitszustand gegeben. Für ihn stand das Motto "Gib niemals auf" an erster Stelle. Er hatte sich stets bei seinen Fans, seiner Familie und seinem Team für die Unterstützung bedankt, die sie ihm entgegenbrachten. Seine gute Seele und sein Positivismus werden nun von den Trauernden gewürdigt.

Instagram / arturogravalos Arturo Grávalos, Radsport-Star

Instagram / arturogravalos Arturo Grávalos, spanischer Radsportler

Instagram / arturogravalos Arturo Grávalos mit seinem Rad

