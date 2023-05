Schriftsteller Martin Amis ist mit 73 Jahren verstorben

Die Literatur hat einen ihrer ganz Großen verloren. Martin Amis war ein englischer Schriftsteller, der mit seinen Werken als einer der bedeutendsten britischen Gegenwartsautoren gilt. Zu seinem Repertoire zählten unter anderem Sachbücher sowie Kurzgeschichtensammlungen. Er war für seine exzentrischen Karikaturen bekannt und wurde von den Medien als "Meister der neuen Widerwärtigkeit" bezeichnet. Jetzt trauert die Autorenwelt um ihn: Denn Martin ist verstorben.

Unter anderem Deadline berichtete von dem Tod des Briten. Martin verstarb am Freitag in seinem Zuhause in Lake Worth in Florida. Der 73-Jährige ist am Speiseröhrenkrebs gestorben, wie seine Frau Isabel Fonseca bestätigte.

Martin stand zu Lebzeiten oftmals in der Öffentlichkeit und im Mittelpunkt der Boulevardblätter. Denn er soll ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater Kingsley Amis gehabt haben, der ebenfalls ein berühmter Autor und Dichter gewesen war. Auch in seinen Büchern thematisierte Martin das Beziehung zu seinem Vater – dafür wurde er mit dem James Tait Black Memorial Prize ausgezeichnet.

Getty Images Martin Amis im Juni 2000

Getty Images Martin Amis bei der Miramax Book Convention Dinner Party, Mai 2003

Getty Images Kingsley Amis, Vater von Martin Amis

