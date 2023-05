Anna Nicole Smiths (†39) Vater wollte Sex mit ihr haben!

Ob da wirklich was dran ist? Anna Nicole Smith (✝39) war in den 1990er Jahren bekannt geworden, als sie einen damals 89 Jahre alten Milliardär geheiratet hatte. Nach seinem Tod hatte die Schauspielerin das Vermögen geerbt. Im Februar 2007 war die einstige Stripperin dann jedoch an einer Überdosis gestorben. Vor wenigen Wochen wurde eine Dokumentation über das Leben der Blondine veröffentlicht – und damit auch eine schockierende Behauptung: Annas Vater versuchte wohl Sex mit ihr zu haben!

In der Netflix-Dokumentation wird berichtet, dass das Playmate einen Privatdetektiv engagiert hatte, um ihren Vater Donald Hogan ausfindig zu machen und lud ihn dann zu einer Party ein. In dem Film berichtet Annas Freundin Melissa Byrum jetzt: "Sie erzählte mir, dass ihr Vater versucht hatte, Sex mit ihr zu haben." Melissa sei wirklich traurig gewesen, das zu sehen. "Sie war so enttäuscht", erzählt sie weiter.

Auch Annas Tochter Dannielynn (16) und deren Vater Larry Birkhead (50) planen wohl einen Film über das Leben der Schauspielerin. Wie Insider gegenüber Daily Mail berichten, sammle der Fotograf gerade passendes Material. Nachdem er und seine Tochter immer wieder hätten mit ansehen müssen, wie andere Annas Geschichte erzählten, wollen sie es nun wohl selbst tun.

Anzeige

Getty Images Anna Nicole Smith bei den American Music Awards 2004

Anzeige

Getty Images Anna Nicole Smith, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Dannielynn und Larry Birkhead, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de