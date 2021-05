Wow, ist die erwachsen geworden! Als Anna Nicole Smith (✝39) an einer Überdosis gestorben war, war ihre Tochter Dannielynn Birkhead (14) gerade einmal fünf Monate alt. Inzwischen ist aus dem Kind des Models und des amerikanischen Fotojournalisten Larry Birkhead (48) eine junge Dame geworden – und die 14-Jährige steht ihrer Mutter in Sachen Schönheit in nichts nach. Jetzt veröffentlichte der stolze Papa ein Foto mit seiner Teenie-Tochter, auf dem das Mädchen schon ziemlich erwachsen wirkt.

Vergangenen Samstag postete Larry anlässlich des alljährlichen Kentucky Derbys einen Schnappschuss von sich und der Teenagerin auf dem gemeinsamen Instagram-Account. Seit Jahren gehört das Pferderennen in Louisville zu einer Tradition des Vater-Tochter-Gespanns – schließlich hatten sich Dannielynns Eltern dort im Jahr 2004 kennengelernt. In den vergangenen Jahren ist aus dem jungen Mädchen eine echte Lady geworden. Das bemerkte auch ihr Vater und schrieb in seiner Bildunterschrift: "Sie sagte, sie wolle etwas ganz anderes tragen als in der Vergangenheit. Ich schätze, das bedeutet keine "Kleine Mädchen"-Kleider mehr?".

Obwohl sich Papa Larry alle Mühe gibt, dass seine Tochter wohlbehütet als normales Kind aufwächst, hat die junge Schönheit andere Pläne für ihre Zukunft, denn Dannielynn will Schauspielerin werden. "Es ist cool, einen Charakter zu spielen und nicht man selbst zu sein", hatte sie bereits vor einigen Jahren in einem Interview mit Entertainment Tonight erklärt.

Getty Images Model Anna Nicole Smith im September 2004

Getty Images Dannielynn und ihr Vater Larry Birkhead

Instagram / larryanddannielynn Dannielynn Birkhead und Vater Larry Birkhead im Mai 2021

