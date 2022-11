Heute hätte Anna Nicole Smith ihren 55. Geburtstag gefeiert

Heute hätte Anna Nicole Smith (✝39) ihren Geburtstag gefeiert. Die Schauspielerin wurde in den 90ern bekannt, als sie einen damals 89-jährigen Milliardär geheiratet und nach seinem Tod ein Vermögen geerbt hatte. Die Amerikanerin stieg zum Weltstar auf, doch am 8. Februar 2007 starb die Kultblondine an einer Überdosis Medikamente. Promiflash erinnert an das verstorbene Model, das heute 55 Jahre alt geworden wäre.

Anna, die bürgerlich Vickie Lynn Marshall hieß, kam am 28. November 1967 in Houston im US-Bundesstaat Texas zur Welt. Bereits als 20-Jährige arbeitete sie als Stripperin, bis sie von einem Fotografen entdeckt wurde und erste Werbedeals ergattern konnte. 1992 wurde sie zum Playmate des Jahres gewählt und modelte für große Marken – 1994 probierte sie sich als Schauspielerin aus. Während es mit ihrer Karriere bergauf ging, musste Anna privat schwere Schicksalsschläge verkraften. Im Alter von nur 20 Jahren verstarb der Sohn des Hollywoodstars an einer Überdosis – nur drei Tage nach der Geburt ihrer Tochter.

Dannielynn Birkhead (16) kam am 7. September 2006 zur Welt – fünf Monate später verstarb ihre berühmte Mutter. Nach Annas Tod kümmert sich Vater Larry Birkhead (49) um den Teenie. Der Fotojournalist und sein Nachwuchs haben ein inniges Verhältnis zueinander. Mit Dannielynn spricht der 49-Jährige offen über Anna. "Es gibt immer noch unbeantwortete Fragen, die ich ihr bisher nicht erklären konnte. Aber sie hat so eine tolle Zukunft vor sich und ich versuche jeden Tag, die Erinnerung an ihre Mutter aufrechtzuerhalten", erklärte er in der Today-Talkshow.

Getty Images Anna Nicole Smith bei den MTV Australia Video Music Awards, 2005

Getty Images Anna Nicole Smith, Schauspielerin

Instagram / larryanddannielynn Larry mit seiner Tochter Dannielynn Birkhead

