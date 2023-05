Bruder von John Green und TikTok-Star Hank Green hat Krebs

Hank Green kämpft um seine Gesundheit. Der US-Amerikaner ist der jüngere Bruder von Bestseller-Autor John Green. Doch auch er ist äußerst erfolgreich und machte sich ebenfalls als Autor und Podcaster einen großen Namen. Außerdem hat er einen Uni-Abschluss in Biochemie und in Umweltwissenschaften. Privat hat Hank auch sein Glück gefunden, doch jetzt folgt ein Schicksalsschlag: Hank ist an Krebs erkankt.

Die Neuigkeiten teilte der 43-Jährige in einem Video auf seinem YouTube-Kanal. "Gute Nachrichten [und] schlechte Nachrichten. Die eine ist, dass es Krebs ist. Die gute Nachricht ist, dass es sich um ein sogenanntes Hodgkin-Lymphom handelt [und] es ist eine der am besten behandelbaren Krebsarten", erklärte Hank seiner Fans. Der Vater eines Sohnes befinde sich in Behandlung – die Krankheit sei früh erkannt worden.

Seiner Community verriet Hank zudem, dass er schon bald mit einer Chemotherapie beginnen wird, die rund vier Monate dauern soll. In dieser schweren Zeit wolle er sich voll und ganz auf seine Familie fokussieren, die ihn unterstützen wird.

Hank und John Green im November 2015

Hank Green, Schriftsteller

Hank Green, Februar 2023

