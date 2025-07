Geflügelnotfall: Oprah Winfrey eilte Prinz Harry zur Hilfe

Oprah Winfrey (71) hat kürzlich im Podcast "Let's Talk Off Camera" von Kelly Ripa (54) eine amüsante Anekdote über ihre Nachbarn Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) erzählt. Der Vorfall ereignete sich am Ostersamstag in Montecito, als Prinz Harry die bekannte Moderatorin wegen eines tierischen Notfalls kontaktierte: Eine Entenmutter hatte im Garten der Sussexes ihre Eier gelegt und mehrere Küken ausgebrütet. Entzückt vom flauschigen Nachwuchs fiel den Royals aber plötzlich auf, dass den Kleinen ein Zugang zu einem Teich fehlte. Daraufhin bat Harry kurzerhand um Oprahs Erlaubnis, das Geflügel in ihrem Garten unterzubringen, wo sich eine passende Wasserstelle befindet.

Kaum hatten sich Harry und Meghan mit den Entenbabys auf den Weg gemacht, entwickelte sich die Rettungsaktion aber zu einer chaotischen Verfolgungsjagd. Oprah schilderte, wie die Entenmama entwischte und die drei über 30 Minuten alles gaben, um den aufgescheuchten Wasservogel wieder mit den Küken zu vereinen. Die gesamte Umsiedlung der Tiere beschreibt Oprah als urkomisch: "Wir haben ein Video. Es ist das Lustigste, was ich je gesehen habe." Die spontane Aktion wurde zwar von Meghan schon im April auf Instagram dokumentiert, doch der von ihr geteilte Clip zeigte lediglich die friedliche Seite der Geschichte: eine Mutter-Ente, die entspannt ihren Küken folgt – vom turbulenten Hintergrund ist hier nichts zu sehen.

Die royalen Nachbarn in Montecito sorgen regelmäßig für Gesprächsstoff, doch dieses Erlebnis hebt sich durch seinen unerwarteten Verlauf nochmals deutlich von den üblichen Erzählungen ab. Das fand auch Podcast-Moderatorin Kelly, die abschließend zu Oprahs Anekdote scherzte: "Diese Ente wusste, was sie tat – zuerst Prinz Harry, dann Oprah." Mit ihrer humorvollen Erzählung hat die 71-Jährige einmal mehr gezeigt, wie bodenständig und herzlich die Begegnungen in ihrer Nachbarschaft sein können – selbst wenn sie tierische Notfälle betreffen.

Oprah Winfrey und Prinz Harry

Herzogin Meghan im April 2025

Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, April 2025