Jennifer Lopez begeistert in rotem Kleid bei Schulaufführung

Ist das noch Jenny from the Block? Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) hatten sich im vergangenen Juni das Jawort gegeben. Zu Hause geht es bei den beiden wohl auch ganz schön rund! Die Sängerin brachte ihre Zwillinge aus der Beziehung mit Marc Anthony (54) mit in die Ehe und auch der Schauspieler hat drei Kinder mit Jennifer Garner (51). Ihre Tochter Seraphina Affleck (14) hatte nun einen Auftritt in der Schule – und dafür schmiss sich J.Lo ordentlich in Schale!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Schönheit in einem knallroten Traum aus Tüll. In einem bodenlangen Kleid spazierte sie durch die Schule ihrer Stieftochter, um sie bei deren Auftritt zu bestaunen. Dazu kombinierte J.Lo rote Highheels mit hohem Plateau. Die Haare der "Ain't Your Mama"-Interpretin waren zu einer wilden Lockenmähne gestylt.

In der Sendung "Live with Kelly and Mark" berichtete die Musikerin von ihrem Alltag in der Patchwork-Familie. "Die Teenagerjahre sind hart. Es ist eine Herausforderung", gab sie zu. In dieser Zeit würden die Kinder alles infrage stellen, was die Eltern sagen. Außerdem glaube sie, dass Väter nie etwas verkehrt machen können. "Ich glaube, für Mütter ist es besonders schwer, weil sie ihren Vater immer lieben und sagen: 'Papa ist der beste'", ist sich J.Lo sicher.

