Fünf Teenies: So kommen J.Lo und Ben Affleck mit Kids klar

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) haben es zu Hause nicht immer leicht. Die Sängerin und der Schauspieler haben zusammen fünf Kinder. Der "Justice League"-Darsteller brachte seine drei Kids aus der Ehe mit Jennifer Garner (51) mit und die "On The Floor"-Interpretin ihre Zwillinge aus der Beziehung mit Marc Anthony (54). Doch auch wenn die Patchwork-Familie gut funktioniert – das Alter der Kinder macht es Jennifer und Ben manchmal schwer.

"Die Teenagerjahre sind hart. Es ist eine Herausforderung", gibt Jennifer in der Sendung "Live with Kelly and Mark" zu. Es sei eine Zeit, in der die Kinder alles, was die Eltern sagen oder tun, infrage stellen. Für die 53-Jährige sei es wie Surfen: "Ich reite auf der Welle und dann heißt es: 'Hoppla, ich bin runtergefallen.'" Sie als Mutter habe es besonders schwer, mit den fünf Pubertierenden zurechtzukommen, denn ihr Vater könne nie etwas falsch machen. "Ich glaube, für Mütter ist es besonders schwer, weil sie ihren Vater immer lieben und sagen: 'Papa ist der beste'", ist sie sich sicher.

Aber bei Jennifer und Ben scheint nicht nur das neue Familienleben zu klappen, sondern auch die Absprachen mit den Ex-Partnern. Vor allem Bens Ex Jennifer sei "ein fantastisches Co-Elternteil", hatte der Popstar gegenüber Vogue geschwärmt. Die Schauspielerin und ihr Verflossener schaffen es, problemlos zusammenzuarbeiten. Sie hoffe aber auch, das gute Verhältnis beibehalten zu können.

Instagram / jlo Maximilian David Muñiz, Jennifer Lopez und Emme Maribel Muñiz

Instagram / jlo Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

