Brasilianischer Fitnessstar (30) bei Überfall erschossen

Es sind tragische Neuigkeiten. Die Fitness-Influencerin Luanne Jardim begeisterte ihre über 350.000 Tausend Follower auf Social Media mit ihrem Content. Sie dokumentierte beispielsweise ihre Work-outs, Ernährung, aber auch ihr Familienleben. Die 30-Jährige war nämlich verheiratet und Mutter eines Sohnes. Wie glücklich sie offenbar war, ist auf den Bildern kaum zu übersehen. Nun wurden diese traurigen News bekannt: Luanne ist wohl bei einem Überfall gestorben.

Wie unter anderem The Sun berichtet, soll die Brasilianerin mit ihren beiden Liebsten in Rio De Janeiro unterwegs gewesen sein. Dann kam es zu dem tragischen Vorfall. Luanne wurde auf offener Straße erschossen. Mehrere Verdächtige sollen sie umzingelt haben, wobei es dann angeblich zu Schüssen gekommen ist. Luanne soll noch ins Krankenhaus gebracht worden sein, wo sie aber ihren Verletzungen erlag und verstarb.

Angeblich handelte es sich um einen Raubüberfall. Ihr Ehemann meldete sich bereits zu Wort. "Ich bin nicht wirklich gut in so was. Ich will aber allen für die lieben Nachrichten danken. Mir und meinem Sohn geht es den Umständen entsprechend gut", erklärt er. Luannes Mann und ihr Sohn saßen währenddessen wohl auf der Rückbank.

Luanne Jardim, Influencerin

Luanne Jardim, 2022

Luanne Jardim, Influencerin

