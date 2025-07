Liam Neeson und Pamela Anderson: Freunde oder doch mehr?

Pamela Anderson (58) und Liam Neeson (73) befeuern weiterhin die Gerüchte über eine mögliche Romanze. Die Schauspielerin und der "Schindlers Liste"-Star zeigten sich am Dienstagabend bei der Londoner Premiere ihres gemeinsamen Films "Die nackte Kanone" auffallend vertraut. Pamela küsste Liam zärtlich auf die Wange, während sie für die Fotografen posierten. Bereits seit dem vergangenen Jahr wird spekuliert, ob die beiden mehr verbindet als eine rein berufliche Beziehung – befeuert durch Liams Aussage im Oktober, er sei "verliebt" in Pamela. Offiziell bleibt das Verhältnis bislang jedoch rein platonisch.

Eines steht jedoch fest: Die Schauspieler verbindet eine besondere Freundschaft, geprägt von gemeinsamen Erfahrungen als alleinerziehende Eltern. Während Pamela ihre Söhne Brandon (29) und Dylan (27) großzog, musste Liam nach dem plötzlichen Tod seiner Frau Natasha Richardson (✝45) im Jahr 2009 seine Söhne Micheál und Daniel allein großziehen. Beide betonten in Interviews, wie herausfordernd, aber auch bereichernd diese Lebensphase war. Diese Parallelen sollen auch zur besonderen Chemie der beiden am Set von "Die nackte Kanone" beigetragen haben. Für die Zusammenarbeit fanden sie stets lobende Worte – und verbrachten laut DailyMail sogar private Abende miteinander, allerdings stets im Beisein ihrer Assistenten.

Pamela und Liam sind auch für ihre charmante und professionelle Art bekannt – Eigenschaften, die die gemeinsamen Dreharbeiten zu einer echten Freude machten. Die Schauspielerin, die zuletzt für ihre Rolle in "The Last Showgirl" für einen Golden Globe nominiert war, sprach kürzlich offen darüber, wie die mediale Sexualisierung ihrer Person Auswirkungen auf ihre Familie hatte. Liam wiederum zeigt sich beruflich wandelbar: Als kultiger Ermittler Frank Drebin Jr. präsentiert er in "Die nackte Kanone" eine humorvolle Seite, die man von dem sonst eher ernst auftretenden Schauspieler selten zu sehen bekommt. Das Reboot der beliebten Komödienreihe startet pünktlich am 1. August in den Kinos – und dürfte nicht nur Fans des Originals zum Lachen bringen.

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson bei der "The Naked Gun" Premiere

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson in London 2025

Getty Images Brandon Thomas Lee und Pamela Anderson im Januar 2025