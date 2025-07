DFB-Männer wünschen EM-Spielerinnen Glück fürs Halbfinale

Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen steht im EM-Halbfinale. Das Ticket dafür haben sich Lea Schüller, Ann-Katrin Berger (34) und Co. mit einem beeindruckenden Sieg gegen Frankreich hart erspielt. Das hat auch der Männer-Nationalmannschaft imponiert. In einem TikTok-Video auf dem Account des DFB schwärmt nun Joshua Kimmich (30): "Krankes Spiel! [...] Da war wirklich alles dabei: individuelle Qualität, als Mannschaft wart ihr Wahnsinn, extrem viel Mentalität und vor allem der Glaube an euch selbst." Für das anstehende Spiel gegen Spanien hat der Verteidiger große Hoffnungen und macht deutlich: "Wir alle, das ganze Land, wir stehen hinter euch. Wir sind unfassbar stolz auf euch! Geht euren Weg."

In dem Clip kommen auch Antonio Rüdiger, David Raum (27), Niclas Füllkrug (32) und Nico Schlotterbeck (25) zu Wort. Alle zeigen sich beeindruckt von dem Duell gegen die französische Mannschaft und wünschen ihnen für den Rest des Turniers viel Erfolg. Eine Sache ist ihnen dabei besonders wichtig. "Schlagt die Spanierinnen. Wir haben noch eine Rechnung offen", sagt David. Auch BVB-Star Nico erinnert an das fatale Spiel im vergangenen Jahr: "Eine kleine Revanche an Spanien sind wir ja ganz Fußball-Deutschland noch schuldig."

Bei der Männer-EM im vergangenen Jahr musste die deutsche Mannschaft gegen Spanien im Viertelfinale ran. Dabei kam es zu einem umstrittenen Handspiel von Marc Cucurella (26) im Strafraum. Der Schiedsrichter entschied sich damals dazu, keinen Elfmeter zu geben, was viele Fans zur Weißglut trieb. Im Nachhinein gab die UEFA gegenüber Sportschau einen Fehler zu: "In diesem Fall stoppt ein Verteidiger den Torschuss mit seinem Arm, der nicht sehr nah am Körper liegt, wodurch er größer wird, weshalb ein Strafstoß hätte gegeben werden müssen."

Getty Images Deutsche Nationalmannschaft der Frauen bei der EM 2025

Getty Images Joshua Kimmich, Robin Gosens und Nico Schlotterbeck, Oktober 2024

ActionPress Jamal Musiala und Marc Cucurella im Juni 2024