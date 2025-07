"Kindheit kaputt": Gigi schießt gegen Jimi Blue Ochsenknecht

Gigi Birofio (26) erlebte bei Villa der Versuchung einen echten Fanmoment – allerdings mit bitterem Nachgeschmack. Der Realitystar traf in der Show auf Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33), den er seit seiner Kindheit für dessen Rolle in "Die Wilden Kerle" bewundert hatte. Doch vor Ort wollte die Chemie zwischen den beiden Männern nicht so recht stimmen, vor allem wegen unterschiedlicher Einstellungen zu Luxusgütern. Auf Instagram lässt Gigi seiner Frustration freien Lauf. "Viele werden das nicht verstehen, aber meine ganze Kindheit ist einfach kaputt. Meine ganze Existenz ist kaputt. Ich war so ein 'Wilde Kerle'-Fan", erklärt er enttäuscht und ergänzt: "Ich dachte, er ist voll der Gangster, voll der Coole [...] und jetzt merke ich: Er ist ja voll der Spießer – voll der Fisch."

Seiner Meinung nach sei Jimi nur "das Hündchen" von Mitstreiter Raúl Richter (38) gewesen und habe nichts von einem wilden Kerl an sich. "Wer bist du überhaupt? Was habe ich mir als Kind angeguckt? [...] Das Erste, was ich gemacht habe: Ich habe alle 'Wilde Kerle'-Teile in den Müll geschmissen", stellt Gigi klar. Doch damit nicht genug: Auch andere Kandidaten bekommen ihr Fett weg. Raúl wird von dem ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer mit Randall Weems verglichen – dem unverbesserlichen Petzer aus "Disneys Große Pause". Und auch Patricia Blanco (53) bleibt nicht verschont. Laut dem 26-Jährigen hätte die Schauspielerin perfekt in die Familie Feuerstein gepasst.

Umso besser verstand sich Gigi aber mit einer anderen Kandidatin. Mit Kate Merlan (38) fand er nicht nur eine Verbündete, die den Ausgaben für Konsumgüter ähnlich gegenüberstand, sondern auch eine Partnerin für innige Kuscheleinheiten. "Die Beziehung zwischen mir und Kate ist sexuell wirklich Bombe!", schwärmte der einstige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmer in der Show. Mehr als Kuscheln lief zwischen den TV-Bekanntheiten allerdings nicht. Für das Tattoo-Model war das Verhältnis rein platonischer Natur. Darüber hinaus verbrachte sie nicht viel Zeit in der Villa: Sie wurde in der vergangenen Folge von ihren Mitstreitern herausgewählt.

Joyn / Michael de Boer Gigi Birofio, "Villa der Versuchung"-Teilnehmer

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Getty Images Raúl Richter, Schauspieler