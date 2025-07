Herzzerreißend: Ozzy Osbourne hatte noch diese großen Pläne

Die Musikwelt steht unter Schock: Ozzy Osbourne (✝76), der legendäre Frontmann von Black Sabbath, ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Trotz seines langen Kampfes gegen Parkinson und diverser gesundheitlicher Rückschläge zeigte sich Ozzy noch vor wenigen Wochen für ein Abschiedskonzert mit seinen früheren Bandkollegen auf der Bühne. Das Konzert im Villa Park Stadium sollte jedoch, wie The Mirror kürzlich berichtete, keineswegs das Ende seiner kreativen Karriere markieren.

Ein Insider verriet dem Magazin, dass der Sänger an einem neuen Album gearbeitet hatte, das noch in diesem Jahr erscheinen sollte. Zudem war eine Wiedervereinigung mit seinem langjährigen Produzenten Andrew Watt (34) im Gespräch. Daneben hatte Ozzy auch abseits der Musik zahlreiche Projekte in Planung: Seine Autobiografie mit dem Titel "Last Rites" soll im Oktober veröffentlicht werden und beleuchtet seine Karriere, die Ehe mit Sharon Osbourne (72) und seinen gesundheitlichen Kampf. Außerdem wurde an einer Dokumentation über sein Leben sowie an einer neuen BBC-Reality-Show mit der Familie Osbourne gearbeitet. Diese Projekte zeugen davon, dass Ozzy auch in seinen letzten Jahren den unermüdlichen Drang hatte, seine Fans zu begeistern.

Die Nachricht von Ozzys Tod hat nicht nur Familie und Freunde tief getroffen, sondern auch eine weltweite Fangemeinde. Der Musiker hinterlässt neben einer beeindruckenden Karriere auch ein großes Vermächtnis. Sein Vermögen, das auf knapp 190 Millionen Euro geschätzt wird, spiegelt seinen jahrzehntelangen Erfolg wider.

Getty Images Ozzy Osbourne, April 2002

Getty Images Black Sabbath, Januar 2014

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne, 2017