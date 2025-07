Nach Gerichtsdrama: Kim Virginias Haus wird ausgebessert

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) können aufatmen: Nachdem das Reality-TV-Paar kürzlich rechtliche Schritte eingeleitet hatte, scheint sich die Situation nun zu ihren Gunsten gewendet zu haben. In einer Instagram-Story gibt die Influencerin bekannt, dass nach einem Gerichtsbeschluss Arbeiter zu ihrem Haus geschickt wurden, um dort Schäden zu beheben. "Ach sieh da! Haben eine Nachricht bekommen nach dem Gerichtsbeschluss, dass direkt Arbeiter vorbeikommen und alles richten", verkündet sie triumphierend. Zu sehen sind in dem Video drei Männer, die auf der Terrasse des Hauses am Boden arbeiten.

Die genauen Hintergründe des Gerichtsverfahrens wurden bislang nicht offengelegt. Doch es scheint im Zusammenhang mit dem Umzug des Paares zu stehen, der von viel Aufregung begleitet wurde. Kim und Nikola hatten zuvor erklärt, dass sie "unumstritten im Recht" seien und daher beschlossen hätten, den Gang vor Gericht anzutreten. Mit ihrer aktuellen Aussage legt Kim nun nahe, dass sie im Streitfall vorerst obsiegt haben. Zudem gibt sie sich siegessicher: "Immer schön auf der Seite der Wahrheit stehen und dann gehört am Ende des Tages das Glück immer dir!"

Bereits am Vortag hatte die Influencerin ihre Follower wissen lassen: "Es geht heute vor Gericht." Obwohl sie zu den Details des Rechtsstreits weiterhin schwieg, ließ sich bereits zu diesem Zeitpunkt vermuten, dass das juristische Verfahren mit dem turbulenten Umzug von Kim und Nikola zusammenhängt. Denn schon am Einzugstag ging im neuen Heim so einiges schief. Auch Nikola äußerte sich damals vorsichtig optimistisch: "Gott sei Dank habe ich gute Kontakte. Hoffen wir, dass alles so schnell wie möglich geregelt wird." Beide gaben zu verstehen, dass sie keine Lust mehr auf "Blödsinn" hätten und lieber neue Wege gehen wollen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, 2024