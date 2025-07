Sizilien ruft: Charli XCX plant Promi-Party nach Hochzeit

Am 19. Juli gaben sich Charli XCX (32) und George Daniel (35) bei einer intimen Zeremonie im Hackney Town Hall in London das Ja-Wort. Nur etwa 20 Gäste, darunter Charlis Eltern und einige Bandkollegen von George, waren laut People geladen, als die Sängerin und der Drummer ihre Liebe feierten. Charli XCX trug ein weißes, schulterfreies Kleid von Vivienne Westwood (✝81), das sie mit einem schlichten Tüllschleier und später mit auffälligen schwarzen Sonnenbrillen kombinierte. Nach der Trauung wechselte sie für die Feier in Ellie's Bar in Dalston in ein kurzes Kleid von Saint Laurent. Auch George hielt es mit einem klassischen, dunklen Anzug schlicht und ließ seine Boutonnière auf den weißen Brautstrauß seiner frisch angetrauten Ehefrau abstimmen.

Doch damit enden die Hochzeitsfeierlichkeiten des Paares noch längst nicht. Insider berichteten People, dass die beiden eine weitere, weitaus größere Feier in Italien geplant haben, die ihren Traum von einer luxuriösen Party mit all ihren Freunden wahr werden lassen soll. "Das wird eine epische Feier", wird die bevorstehende Veranstaltung umschrieben. Mit der malerischen Kulisse Siziliens wollen sie ein Event voller Glamour und prominenter Gäste ausrichten. Dieses Vorhaben spiegelt den Wunsch der beiden wider, ihre Verbindung sowohl in einem intimen Kreis als auch mit einer riesigen Party zu zelebrieren.

Die Liebesgeschichte von Charli XCX und George begann 2021, als sie an dem Song "Spinning" arbeiteten. Ihre berufliche Zusammenarbeit entwickelte sich mit der Zeit zu einer romantischen Beziehung. Ihre Verlobung gaben die beiden Ende 2023 bekannt. Fotos des musikalischen Paares aus den letzten Tagen zeigen sie verliebt wie am ersten Tag – und das, obwohl sie schon einen turbulenten Vorbereitungs-Marathon hinter sich haben. Auch ihr gemeinsamer Stil sticht hervor: Charli XCX setzt mit ihrem Brautlook auf moderne Eleganz, während George auf zeitlose Einfachheit setzt – ein Paar, das sich offensichtlich perfekt ergänzt, sowohl privat als auch beruflich.

TikTok / charlixcx Charli XCX in ihrem Hochzeitskleid

Getty Images George Daniel beim Lollapalooza in Brasilien

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX im Juni 2025