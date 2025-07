Bilder zeigen: Epstein war Gast bei Donald Trumps Hochzeit

Neue Fotos belegen, dass Jeffrey Epstein (✝66) 1993 bei der Hochzeit von Donald Trump (79) und Marla Maples (61) im exklusiven Plaza Hotel in New York anwesend war. Die Bilder, die von CNN veröffentlicht wurden, zeigen Jeffrey beim Betreten der Feier und wecken erneut Fragen zur früheren Beziehung zwischen dem heutigen Politiker und dem späteren Sexualstraftäter. Der US-Präsident reagierte auf die Veröffentlichung verärgert und unterstellte dem Sender, "Fake News" zu verbreiten.

Steven Cheung, ein Sprecher aus Donalds Umfeld, bemühte sich, die Bedeutung der Bilder herunterzuspielen. Er sprach von "aus dem Zusammenhang gerissenen Schnappschüssen" und betonte gegenüber CNN, dass der Ex-Präsident Jeffrey einst aus seinem Club rausgeworfen habe. Donald selbst reagierte telefonisch auf Fragen des Senders mit: "Das soll wohl ein Scherz sein", bevor er die Unterredung abrupt beendete. Zeitgleich sorgt eine Debatte im US-Kongress für Spannung: Jeffreys Vertraute Ghislaine Maxwell (63) soll dort aussagen, doch eine Entscheidung über die Veröffentlichung geheimer Dokumente wurde vertagt.

Die Verbindung zwischen Donald und Jeffrey reicht bis in die 1980er Jahre zurück, als sie regelmäßig gemeinsam auf Veranstaltungen in Palm Beach und New York gesehen wurden. Doch Mitte der 2000er Jahre soll sich das Verhältnis der beiden verschlechtert haben, nachdem ein Immobiliengeschäft zu einem Streit geführt hatte. Dennoch kursieren weiterhin Aussagen aus der Vergangenheit, wie ein Zitat aus einem Porträt im New York Magazine, in dem Donald Jeffrey als "tollen Typen" bezeichnete und erwähnte, dass dieser "junge, schöne Frauen" ebenso möge wie er selbst. Jeffrey wurde 2019 wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen angeklagt, bevor er tot in seiner Zelle aufgefunden wurde.

Getty Images Fotografie von Donald Trump und Jeffrey Epstein an Busstation in London, 2025

Getty Images Donald Trump und Ex-Frau Marla Maples bei ihrer Hochzeit 1993

