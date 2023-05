"Großes Talent": Lucasfilm zollt Ray Stevenson (†58) Tribut

Die Produktionsfirma Lucasfilm gedenkt des Schauspielers Ray Stevenson (✝58). Am Montag wurde bekannt, dass der Thor-Star nach kurzer Krankheit verstarb. Zu Lebzeiten wirkte er unter anderem an diversen Zeichentrickserien des Star Wars-Universums mit, die von dem Unternehmen Lucasfilm produziert werden. Vor seinem Ableben stand Ray zudem für die "Star Wars"-Realverfilmung "Ahsoka" vor der Kamera. In einem Statement zollte das Unternehmen Ray nun seinen Tribut.

Das berichtet jetzt The Wrap. "Wir sind untröstlich, vom Tod unseres lieben Freundes Ray Stevenson zu hören. Ray war eine unglaubliche Kombination aus Talent, Wärme, Humor und Herz", so Lucasfilm in einem Statement. "Ray wurde von allen, die ihn kannten, geliebt und respektiert. Unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei seiner Familie", heißt es außerdem.

Auch der Produzent von "Ahsoka" äußerte sich zu dem Ableben des Filmstars. "Wir haben mit Ray Stevenson ein großes Talent und einen Freund verloren. Seine Freundlichkeit und Großzügigkeit waren für unser gesamtes Team bei 'Ahsoka' spürbar", erklärte David Filoni in einem Statement und ergänzte: "Ich habe mich immer darauf gefreut, mit Ray zu arbeiten, und ich habe seinen Durchblick und seine tägliche Weisheit geschätzt. [...] Danke, Ray, für alles."

Getty Images Ray Stevenson im April 2023

Getty Images Ray Stevenson, Schauspieler

Getty Images Ray Stevenson im März 2016

