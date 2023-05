Ray Stevenson wurde vor Tod vom Set ins Krankenhaus gebracht

Neue Informationen zum Tod von Ray Stevenson (✝58). Am Montag wurde bekannt, dass der Schauspieler mit nur 58 Jahren verstorben ist. Der Marvel-Star, der unter anderem in Filmen wie Thor oder "The Transporter" mitgespielt hatte, starb in Italien – dort war der Brite für Dreharbeiten. Jetzt sind weitere Details zu seinen letzten Stunden bekannt: Ray musste offenbar vom Filmset ins Krankenhaus gebracht werden!

Das berichtet ein Insider jetzt gegenüber People. Demnach sei Ray am Samstag gerade auf der italienischen Insel Ischia gewesen, um dort den Streifen "Cassino in Ischia" zu drehen. Aus bisher unbekannten Gründen sei er von dort ins Krankenhaus gebracht worden – die Produktion sei daraufhin eingestellt worden. Einen Tag später starb er schließlich in der Klinik.

Für Fans, Freunde und Familie des Verstorbenen kam sein Tod total überraschend. Zahlreiche Wegbegleiter meldeten sich anschließend zu Wort, darunter auch die Firma Lucasfilm. "Wir sind untröstlich, vom Tod unseres lieben Freundes Ray Stevenson zu hören. Ray war eine unglaubliche Kombination aus Talent, Wärme, Humor und Herz", heißt es in einem Statement.

Anzeige

Getty Images Ray Stevenson, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ray Stevenson im März 2016

Anzeige

Getty Images Ray Stevenson, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de