Marvel-Schauspieler Ray Stevenson stirbt mit nur 58 Jahren!

Traurige Nachrichten aus Hollywood! Seit den 90ern hatte Ray Stevenson vor der Kamera gestanden. Im Laufe seiner Karriere hatte der gebürtige Brite in zahlreichen Filmen wie "Die Bestimmung" oder Serien wie "Vikings" mitgewirkt. Zudem hatte er in der Rolle als Volstagg in drei Thor-Streifen an der Seite von Chris Hemsworth (39) und Tom Hiddleston (42) sein schauspielerisches Können unter Beweis gestellt. Nun gibt es jedoch tragische News um Ray: Er ist überraschend gestorben!

Wie unter anderem Deadline berichtet, starb Ray am Sonntag. Aktuell stand der Marvel-Star für einen neuen Film in Italien vor der Kamera. Laut seinen Vertretern von Independent Talent verstarb der TV-Star während der Dreharbeiten nach kurzer schwerer Krankheit – woran genau er litt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Ein offizielles Statement zu seinem Tod steht aktuell noch aus. Jedoch hinterlässt Ray eine trauernde Familie. Seit 2005 war er mit seiner Partnerin Elisabetta zusammen gewesen. Sie schenkte dem 58-Jährigen zwei Kinder – die Söhne Sebastian und Leonardo.

Getty Images Tom Hiddleston und Ray Stevenson im Oktober 2017

Getty Images Ray Stevenson und seine Partnerin Elisabetta Caraccia im Oktober 2017

Getty Images Ray Stevenson im April 2023

