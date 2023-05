"Bauer sucht Frau International"-Lisa per WhatsApp gekorbt

Lisa ist von Ezequiel enttäuscht. Die Friseurin war nach Argentinien gereist, um den Winzer bei Bauer sucht Frau International näher kennenzulernen. Während der Hofwoche schien der Funke übergesprungen zu sein. Am Ende haben sie sich sogar geküsst und betont, sich unbedingt wiedersehen zu wollen. Doch ihre Liebe sollte nicht für die Ewigkeit sein: Ezequiel trennte sich, weil er angab, andere Interessen als Lisa zu haben. Diese verrät nun: Er hat sie per WhatsApp abserviert!

"'Bauer sucht Frau International' ist nun vorbei. Ezequiel und ich waren nach der Sendung ein paar Monate zusammen", erinnert sich Lisa in einem Instagram-Post. Es sei eine tolle und unvergessliche Zeit gewesen: "Die Worte 'Ich liebe dich' und 'mein Schatz' waren jeden Tag zu hören." Am Ende habe es für Ezequiel aber wohl nicht mehr gereicht. "Er hat Schluss gemacht, mich kurz und knapp per WhatsApp abserviert – warum und weshalb weiß ich selber nicht genau", bedauerte die Nordrhein-Westfälin. Sie blicke dennoch positiv in die Zukunft: "Das Leben geht weiter für mich."

Könnte vielleicht ihr Kinderwunsch ein Problem gewesen sein? Die ehemalige Adam sucht Eva-Kandidatin hatte dem fünffachen Vater erzählt, unbedingt ein Baby haben zu wollen. Der Bibliothekar reagierte darauf jedoch etwas skeptisch: "Ich würde nicht Nein sagen, aber zuerst muss man eine starke Beziehung entwickeln und wissen, dass das nicht einfach ist."

