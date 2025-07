"Bauer sucht Frau International"-Carmen erteilt Abfuhr

Bei Bauer sucht Frau International sorgt eine Entscheidung auf Bali für Frustration: Landwirtin Carmen steht vor der schwierigen Aufgabe, sich zwischen Sven und Patrick zu entscheiden. Nach einer traditionellen Zeremonie auf der exotischen Insel wird ihr Herz schließlich klarer. Patrick soll derjenige sein, mit dem sie ihre Zukunft erkunden möchte. "Mir ist zum Heulen zumute, weil ich jemandem wehtun muss, ohne dass ich das möchte. Und das zerreißt mich", meint sie verzweifelt. Für Sven hingegen bedeutet das: Koffer packen und Abschied nehmen. Obwohl Carmen ihre Wahl als emotional herausfordernd bezeichnet, platzt die schlechte Nachricht mit voller Wucht über Sven herein, der bis zum letzten Moment nichts von Carmens Zweifeln geahnt hatte.

Am Abend, als Carmen Sven zu einem ehrlichen Gespräch beiseite nimmt, ist dieser entspannt und ohne Sorge. Zwischen beiden hatte es aus seiner Sicht die letzten Tage gut funktioniert. Doch was Carmen ihm dann eröffnet, trifft ihn eiskalt: Es fehle ihr bei ihm einfach an Gefühl, erklärt die Gastgeberin und legt ihre Entscheidung unumstößlich dar. Sven zeigt sich schockiert. "Das trifft mich schon echt überraschend", sagt er enttäuscht und wirft Carmen mangelnde Sensibilität vor: "Hätte dich für ein bisschen feinfühliger gehalten." Bitter verabschiedet sich Sven von dem Traum einer gemeinsamen Zukunft mit Carmen.

Die für Sven abrupte Wendung lässt ihn fassungslos und verletzt zurück. Er bezeichnet die Situation als "echt eine A*schlochnummer", da Carmen ihm bis zuletzt keinerlei Anzeichen für ihre Entscheidung gegeben habe. Kurz darauf verlässt er frustriert den Hof und tritt seine lange Heimreise an. Damit steht fest: Patrick hat nun Carmens ungeteilte Aufmerksamkeit. Ob aus dieser Verbindung die große Liebe werden kann, wird sich in den kommenden Wochen wohl zeigen. Er scheint allerdings happy darüber zu sein, jetzt nicht mehr mit Sven konkurrieren zu müssen.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

RTL Carmen, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin, 2025

RTL "Bauer sucht Frau International"-Sven und Carmen

RTL "Bauer sucht Frau International"-Patrick und Carmen

