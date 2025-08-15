Erste "Bauer sucht Frau International"-Singles stehen fest

Inka Bause (56) sorgt auch im kommenden Jahr wieder dafür, dass die große Liebe keine Grenzen kennt. Bei Bauer sucht Frau International 2026 werden die ersten drei Kandidaten auf ihrer Suche nach dem Partner fürs Leben begleitet. Wie RTL berichtet, teilen Andreas, Florian und Nadine dabei einen gemeinsamen Traum: Sie wollen ihr Leben nicht länger alleine verbringen und hoffen auf zahlreiche Bewerbungen. Voller Hoffnung und mit viel Charme stellen sich die drei Landwirte vor – bereit, Schmetterlinge im Bauch zu spüren und die Herzen von Zuschauerinnen und Zuschauern zu erobern.

Andreas, der 46-jährige Vollerwerbsbauer aus Südtirol, möchte mit seiner romantischen und familienorientierten Art eine "verrückte" Frau begeistern, die Tierliebe und Lebensfreude mitbringt. Florian hingegen führt ein idyllisches Leben in Schweden und wünscht sich eine Partnerin, die ebenfalls die Ruhe der Natur schätzt und deren Lachen Charme verleiht. Nadine, die 47-jährige Eselzüchterin aus Nord-Dänemark, sucht einen großen Mann, der eine starke Schulter bietet und auch eine Patchwork-Familie willkommen heißt. Alle drei überzeugen mit Individualität und Herz, während sie offen von ihren Vorstellungen und Träumen sprechen.

Die Moderatorin selbst hat mittlerweile Kultstatus bei der Sendung erlangt und wird von den Kandidatinnen und Kandidaten als freundliche wie inspirierende Begleiterin geschätzt. Inka, die selbst aus der Musik- und TV-Welt nicht mehr wegzudenken ist, hat es sich stets zur Aufgabe gemacht, die echte Liebe hinter die Kameras zu bringen. Privat ist sie schon seit Längerem Single – doch das hindert sie nicht daran, andere dabei zu unterstützen, ihr Glück und die wahre Liebe zu finden. "Liebe kennt keine Grenzen" ist mehr als ein Motto dieses Formats – es ist eine Botschaft, die Inka jedes Jahr aufs Neue mit Begeisterung lebt.

RTL Die ersten "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten 2025

RTL Nadine, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2026

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

