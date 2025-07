"Bauer sucht Frau"-Carmen berichtet über häusliche Gewalt

Bauer sucht Frau International-Teilnehmerin Carmen hat bei einem Gespräch mit Ralf, dem Bauernreporter von RTL, offen ihre bewegte Vergangenheit thematisiert. Die gebürtige Deutsche, die vor 18 Jahren nach Bali ausgewandert ist und dort eine Pferde-Ranch betreibt, sprach über schwierige Beziehungen, die von Aggression und Gewalt geprägt waren. Besonders eine frühere Partnerschaft bezeichnete sie als gefährlich, da der Partner sehr aggressiv gewesen sei und keine Trennung zugelassen habe. Aus Angst und Verzweiflung zog Carmen auf der indonesischen Insel immer wieder um, bevor sie schließlich ein Zuhause und Frieden fand.

Ihre eigene Verletzlichkeit habe sie in dieser Zeit vor allem durch Spiritualität überwunden. Doch die Folgen der unruhigen Beziehung hätten sich nicht nur auf sie, sondern auch auf ihre drei Kinder ausgewirkt, die Zeuge schwieriger Momente wurden. "Wenn du einen aggressiven Partner hast, der Sachen zusammenschlägt, das hören die natürlich auch in ihren Zimmern", erklärte Carmen, die mehrfach die Kraft aufbringen musste, der toxischen Situation zu entfliehen. Heute setzt sie ihre Energie in ihre Arbeit mit Pferden und kümmert sich um gerettete Tiere, die sie auf ihrer Ranch pflegt.

Mit dieser inneren Stärke öffnet sich Carmen bei "Bauer sucht Frau International" einer möglichen neuen Liebe. Nach zwei gescheiterten Ehen liegt ihr Fokus aktuell darauf, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, nachdem sie jahrelang ihre gesamte Energie für ihre Kinder und deren Zukunft aufgewendet hat. Mit Kandidat Patrick wagt sie nun den nächsten Schritt, während Sven die Heimreise antreten musste. Auf ihrer Reise in eine neue Partnerschaft will sie es vorsichtig angehen lassen – hoffnungsvoll, aber ohne Hektik.

RTL Carmen, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2025

RTL Carmen, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin, 2025

RTL "Bauer sucht Frau International"-Patrick und Carmen