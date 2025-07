"Bauer sucht Frau International"-Fans sind genervt von Iris

Iris hat sich in Florida ihren Traum von einem Gnadenhof für Tiere erfüllt, doch der richtige Partner an ihrer Seite fehlt ihr bisher. In der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau International möchte sie das ändern und hat Olaf und Ralf zur Hofwoche eingeladen. Allerdings sorgt Iris mit ihrem Auftreten bei den Fans der Show nicht nur für Begeisterung. Viele empfinden die 55-Jährige als nervig, besonders nach einer Szene, in der es um das gemeinsame Zimmer der beiden Männer ging. Dort mussten sie sich ein kleines Bett und eine Luftmatratze teilen – eine Situation, die zusätzlich durch lautes Schnarchen erschwert wurde.

Vor allem Olaf schien mit der ungewohnten Übernachtungssituation zu kämpfen. Als er am nächsten Morgen scherzhaft äußerte, dass seine Nacht dadurch sehr kurz war, sah Iris dies als Seitenhieb gegen Ralf. "Es fängt schon an, unfair zu werden. Ich bin gespannt, wie kreativ die Herren hier noch werden", kommentierte sie die Szene. Doch auf Instagram regten sich unter einem Beitrag des offiziellen Accounts zur Sendung viele Zuschauer auf. Sie hielten Iris' Reaktion für überzogen. Ein User schrieb: "Sie passen beide nicht zu ihr. Ich wäre sehr schnell wieder weg, wenn man so empfangen wird. Und mit einem Unbekannten in eine Abstellkammer verfrachtet wird." Sogar ein Handtuch mussten sich die zwei Kandidaten teilen. Einige User kommentierten deutlich: "Das wird mit beiden nix."

Iris selbst hat vor etwa 25 Jahren Deutschland verlassen, um in den USA ihren Traum einer eigenen Tierfarm zu verwirklichen. Trotz der Erfüllung dieses Traums fehlte der Bäuerin bislang ein passender Partner. Ihre Hoffnung, dies nun in der TV-Show ändern zu können, wird jedoch durch die zunehmend kritischen Kommentare der Fans nicht einfacher. Ob sich die Chemie zwischen Iris und ihren beiden Bewerbern in den kommenden Folgen verbessern wird, bleibt spannend, zumal sie bislang stark unter Beobachtung steht – sowohl von Olaf und Ralf als auch von den Zuschauern.

