"Bauer sucht Frau International": Sie ist im Tal der Tränen

In der aktuellsten Folge von Bauer sucht Frau International überschatten Gefühle und Tränen die Harmonie auf dem Hof von Björn. Die beiden Bewerberinnen Sarah und Lea buhlen um das Herz des Junggesellen. Es kommt zu einem Wendepunkt, als Lea Sarah von einem innigen Moment mit Björn berichtet: Die beiden haben sich geküsst. Im Interview zeigt sich Sarah tief getroffen und voller Zweifel: "War ich in einer anderen Welt unterwegs? Wann ist das passiert? Mir ist so schlecht." Dass sie die Situation offenbar komplett anders eingeschätzt hat, bringt sie sichtlich aus dem Gleichgewicht.

In einem Einzelgespräch sucht Björn danach das klärende Gespräch mit Sarah. Doch anstatt sie zu beruhigen, löst die Begegnung einen emotionalen Zusammenbruch bei ihr aus. "Ich fand es halt auch traurig, dass sie es mir gesagt hat und nicht du", gesteht Sarah unter Tränen. Obwohl Björn versucht, sie zu trösten, bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Sarah beklagt, dass sie das Gefühl hat, gemischte Signale zu empfangen, und zeigt sich über die Intensität ihrer Gefühle überrascht: "Ich hätte nie gedacht, dass die Zeit hier so emotional wird." Auch Lea bleibt von dem Drama nicht unberührt. Im Interview zeigt sie sich mit glasigen Augen. Die Dynamik zwischen den drei Beteiligten bleibt angespannt.

Schon in einer vorherigen Folge stand das Gefühlsleben auf Björns Hof Kopf. Damals geriet Sarah ins Grübeln, als Björn offen zugab, sich noch nicht zwischen ihr und Lea entscheiden zu können. Für Sarah brach eine Welt zusammen. Im Rückblick sagte die Bewerberin: "Also ich glaube, in der Situation wäre ein Kuss schön gewesen… Ich glaube, da ist er zu loyal, zu fair. Vielleicht hat er sich auch nicht getraut." Björn selbst wirkte überfordert von der Intensität ihrer Gefühle. "Das macht mir ein bisschen Angst, wie tief sie schon verliebt ist, kann ich mal sagen. Ja, das macht meine Gefühle jetzt auch so ein bisschen durcheinander. Es ist halt schwierig", gab der Bauer ehrlich zu.

Anzeige Anzeige

RTL Björn, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Björn, Sarah und Lea, "Bauer sucht Frau International" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Die "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten Björn, Lea und Sarah

Anzeige