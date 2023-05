Joe Jonas hofft, dass Taylor Swifts Fans ihm verziehen haben

Schwamm drüber? Die Popstars Joe Jonas (33) und Taylor Swift (33) verband vor vielen Jahren eine dreimonatige Beziehung. Ihre Trennung hatte damals für Schlagzeilen gesorgt, als Taylor offenbart hatte, der Jonas Brother hätte sie in einem 27-sekündigen Telefongespräch abserviert. Mittlerweile ist Joe an die Schauspielerin Sophie Turner (27) vergeben und Taylor scheint ihr Glück im Musiker Matt Healy (34) gefunden zu haben. Daher verrät Joe nun: Er hofft, dass Taylors Fans ihm mittlerweile verziehen haben!

Als Joe und seine Brüder zu Gast im "Armchair Expert"-Podcast sind, reflektieren sie ihren Werdegang im Rampenlicht: Dieser ist neben ihren Disney-Channel-Erfahrungen auch geprägt von der ein oder anderen sehr medienwirksamen Romanze. Joe verrät, dass Taylors Fans damals tatsächlich nicht sehr zimperlich mit ihm umgegangen seien, nachdem er die Musikerin verlassen hatte. Über die meinungsstarke Fanbase der Sängerin sagt Joe: "Ich hoffe, dass sie mich mögen. Keiner legt sich mit den Swifties an, wisst ihr?" Der Musiker verstehe aber absolut, warum Fans sich schützend vor ihre Lieblingskünstler stellen.

Taylor hatte damals ihre Gefühle zu Joe in ihrem Song "Forever and Always" niedergeschrieben. Joe hatte mit dem Song "Much better" zurückgeschossen. Mittlerweile seien die beiden aber absolut cool miteinander, wie Joe erzählt.

Getty Images Kevin Jonas, Nick Jonas und Joe Jonas im August 2007

Getty Images Taylor Swift, 2006 in Nashville

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas im Juni 2019

