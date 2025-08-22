Schlangen-Krise: Sind Zoë Kravitz und Taylor noch Freunde?

Zoë Kravitz (36) und ihre Mutter Lisa Bonet (57) erlebten einen außergewöhnlichen Vorfall im Haus von Taylor Swift (35), als sie während der Waldbrände in Kalifornien dort Unterschlupf fanden. Alles begann, als Lisas Haustier, die Schlange Orpheus, ausbrach und es sich in Taylors Badezimmer gemütlich machte. Trotz aller Bemühungen, die Situation ohne großen Schaden zu beheben, wurde das Badezimmer erheblich in Mitleidenschaft gezogen. "Wir mussten das ganze Bad auseinandernehmen", erzählte Zoë in einem Interview mit E! News und fügte mit einem Lachen hinzu, dass sie seitdem nicht wieder bei Taylor war – aber nicht, weil sie nicht eingeladen wurde.

Zoë und Lisa riefen damals den Hausmanager zur Hilfe, der mit einem Brecheisen eingreifen musste, um die Schlange zu fangen. Dabei musste nicht nur die Sitzbank im Bad zerlegt werden, sondern auch Fliesen und Wände wurden beschädigt. Obwohl Zoë Taylor versprach, für die Reparaturen aufzukommen, wusste die Sängerin bereits Bescheid, bevor Zoë das Geständnis ablegen konnte. Doch die Reaktion war völlig unaufgeregt, was kein Wunder ist, denn die beiden verbindet eine enge Freundschaft, die bis in die isolierten Tage der Pandemie im Jahr 2020 in London zurückreicht. Auch, nachdem sie von dem Chaos erfahren hatte, zeigte sich Taylor gelassen und nahm ihrer Freundin den Vorfall nicht übel.

Abseits der Schlagzeilen um den Schlangen-Vorfall steht für Zoë ein großer Karrieremoment bevor: Am 29. August startet ihr neuer Film "Caught Stealing", in dem sie an der Seite von Austin Butler (34) zu sehen ist. Zudem darf sie sich glücklich schätzen, eine der wenigen Personen zu sein, die bereits vorab Taylors neues Album "The Life of a Showgirl" hören durften, das am 3. Oktober erscheint. "Es ist fantastisch. Keine Skips", schwärmte Zoë kürzlich in einem Interview und unterstrich damit einmal mehr ihre besondere Verbindung zur Pop-Ikone. Ihre Anekdote über die Chaos-Tage im Haus der Sängerin zeigt gleichzeitig, wie stark ihre Freundschaft trotz scheinbar peinlicher Ereignisse bleibt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoë Kravitz und Taylor Swift sind seit Jahren eng befreundet

Getty Images Zoë Kravitz im März 2025

Getty Images Austin Butler, Schauspieler