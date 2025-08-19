Easter Egg: Spielt Taylor Swift nächste Super-Bowl-Halbzeit?

Die Gerüchteküche brodelt: Wird Taylor Swift (35) die nächste Halbzeitshow des Super Bowl rocken? Fans der Sängerin sind sich zumindest sicher, dass sie viele Hinweise darauf gegeben hat. In einer Folge des "New Heights"-Podcasts ihres Freundes Travis Kelce (35) plauderte Taylor über ihre neue Leidenschaft fürs Backen, insbesondere für Sauerteigbrot. Sie erklärte, "60 Prozent der Zeit an Sauerteig" zu denken. Swifties glauben, dass diese Bemerkung alles andere als zufällig war, denn am 8. Februar 2026 findet der 60. Super Bowl im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, statt – Heimat des Teams San Francisco 49ers, deren Maskottchen passenderweise "Sourdough Sam" (zu Deutsch: "Sauerteig Sam") heißt.

Doch das ist nicht der einzige Hinweis, der die "Cruel Summer"-Interpretin laut ihrer Fans mit dem großen Footballevent verbindet. Taylor ist bekannt dafür, versteckte Botschaften – sogenannte "Easter Eggs" (zu Deutsch: "Ostereier") – in ihren Gesprächen und Projekten zu platzieren. Das Levi’s Stadium könnte dabei eine besondere Rolle spielen: Während ihrer gefeierten "The Eras Tour" in den Jahren 2023 und 2024 absolvierte sie dort ihr 47. Konzert. Die Zahl 47 wurde von der 35-Jährigen in der vergangenen Zeit wohl mehrfach erwähnt, was ebenfalls als Hinweis von den Swifties interpretiert wird. Eine offizielle Bestätigung für ihren Auftritt beim Super Bowl gibt es aber nicht.

Während Fans weiter rätseln und hoffen, bleibt Taylor ganz in ihrem Element. Aktuell steht sie nicht nur mit Gerüchten um die Halbzeitshow im Fokus, sondern auch musikalisch. In der Podcast-Folge machte die Grammy-Gewinnerin nämlich eine überraschende Enthüllung: Sie zog eine verpixelte Platte aus einer Aktentasche und erklärte freudestrahlend: "Das ist mein brandneues Album 'The Life of a Showgirl'!" Ihr inzwischen zwölftes Studioalbum erscheint am 3. Oktober – und soll einen Blick hinter die Kulissen ihrer spektakulären Eras-Tour werfen.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour, August 2024

