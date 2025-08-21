Patrick Mahomes freut sich über Unterstützung der Swifties

Patrick Mahomes (29) weiß die Unterstützung seiner Kansas City Chiefs-Fans zu schätzen – und die hat seit letztem Jahr deutlich zugenommen. Dank Taylor Swift (35), die seit September 2023 mit seinem Teamkollegen Travis Kelce (35) liiert ist, dürfen sich die Spieler über eine neue Fangemeinde aus begeisterten Swifties freuen. "Ich bin gespannt, wie das Camp dieses Jahr wird", erzählte der Sportler in der ersten Folge der ESPN-Doku "The Kingdom" und fügte hinzu: "Unsere Fangemeinde ist riesig, und mit den Swifties wird es bestimmt noch verrückter."

Taylor zeigte sich erstmals beim Spiel der Chiefs gegen die Chicago Bears im September 2023 im Stadion, was für viel Aufmerksamkeit sorgte. Besonders Travis, der den Sommer an der Seite der Sängerin in luxuriösen Hotels auf der ganzen Welt verbracht hatte, merkte den Einfluss seiner prominenten Freundin auf das Team. Beim Trainingslager wurde er von einer jungen Anhängerin begrüßt, die ein Schild mit der Aufschrift "Go Taylor's boyfriend" in den Händen hielt.

Dass Patrick und Travis ihren Job lieben, betonten sie eindrucksvoll in der Doku. Travis betonte: "Das ist unser Traumjob." Und auch nach drei gewonnenen Super-Bowl-Titeln ist der NFL-Star noch heiß auf Erfolge: "Ich denke, das Erfolgsmodell besteht einfach darin, immer wieder neue Wege zu finden, um den Gipfel zu erreichen, und jedes Jahr aufs Neue den Ehrgeiz zu haben, dies zu tun." Doch so motivierend wie die sportliche Karriere sein mag, ist wohl auch der Rückhalt der neuen, durch Taylor inspirierten Fans ein ganz besonderer Ansporn – schließlich sorgt eine Mischung aus treuen Football-Fans und begeisterten Musikanhängern für eine Energie, die das Arrowhead Stadium noch einzigartiger macht.

Getty Images Patrick Mahomes, 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Januar 2025

Getty Images Patrick Mahomes und Travis Kelce, 2025