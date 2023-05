Pietro Lombardi verrät: Wem sieht Söhnchen Leano ähnlicher?

Ist Leano etwa Pietro Lombardis (30) Mini-Me? Anfang des Jahres hatten der ehemalige DSDS-Gewinner und seine Partnerin Laura Maria Rypa (27) die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes verkündet. Anders als so manche Promi-Paare wollen die Eltern von Leano ihn aber nicht der Öffentlichkeit zeigen. Die Fans des Musikers interessiert darum umso brennender, wie der Kleine aussieht. Jetzt gibt Pietro erste Hinweise und verrät, wem sein Sohn ähnlicher sieht.

Im Rahmen eines Q&A in seiner Instagram-Story plaudert der 30-Jährige aus, ob sein Sohn ihm oder seiner Verlobten Laura ähnlicher sieht. "Gute Mischung aus beiden", äußert der Sänger. Doch die Augen habe Leano seiner Meinung nach von Laura. "Der Mund ist komplett Papa", fügt er hinzu. Für ihn sei sein Sohn ein guter Mix aus beiden. "Ein wunderschöner Junge. Wir sind so verliebt in den Kleinen", schwärmt Pietro.

Auch Laura hatte erst vor wenigen Wochen betont, wie schön sie ihren Nachwuchs findet. "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich manchmal Leano zeigen würde. Er ist einfach so ein schönes Kind", hatte die 27-Jährige geschwärmt. Doch ihre Fans werden ihren Wonneproppen wohl erst zu Gesicht bekommen, wenn er alt genug ist und das dann auch will.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und sein Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano

