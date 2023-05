Trotz Brandstiftung: Anna Heiser fühlt sich auf Farm sicher

Anna Heiser (32) bleibt stark. Auf der Farm der Familie Heiser in Namibia haben sich gestern dramatische Szenen abgespielt: Mehrere Höfe wurden in Brand gesteckt, darunter auch ihrer! Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, haben es sich die Influencerin und ihr Mann Gerald zur Aufgabe gemacht, den Brandstifter selbst zu finden. Doch fühlt sich die gebürtige Polin überhaupt noch wohl auf der Farm? Anna gibt jetzt ein Update.

Mit müden Augen kam die einstige Bauer sucht Frau International-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story auf die neuesten Geschehnisse zu sprechen. "Ich bin in der Nacht aufgewacht und hatte richtig Panik und habe nur gelauscht, ob draußen was zu hören ist", berichtete die zweifache Mama. Doch trotzdem fühlt sie sich noch wohl auf dem Hof. "Ich fühle mich eigentlich sicher hier, deswegen wollen wir keinen Hochsicherheitstrakt aufbauen. Je mehr man das Haus schützt, desto verlockender ist es", erklärte die 32-Jährige. Sie sei er Meinung, dass mehr Schutz nur dazu führen würde, ihre Farm für Einbrecher attraktiver zu machen.

Ihre Follower haben Anna wohl deshalb die Frage gestellt, ob sie denn nicht aus Namibia wegziehen wolle. "Auswandern werden wir auch nicht, denn Verrückte gibt es überall und das ist unser Zuhause", stellte die Mama klar. Wer das Feuer auf ihrer Farm gelegt hat, wird sich allerdings noch zeigen.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon und ihrer Tochter Alina

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de