So schlimm ist unerfüllter Kinderwunsch für Mone Mahoni!

Mone Mahoni spricht offen über ihre Sorgen. Die Blondine ist bereits seit mehreren Jahren auf Social Media unterwegs und begeistert inzwischen gut 170.000 Follower mit ihrem Content. Besonders ihr Ehemann Kobe, mit dem sie seit 2022 verheiratet ist, ist auf ihrem Profil immer präsent und strahlt mit der Beauty auf Pärchenfotos. Doch jetzt sprechen die zwei ein ernstes Thema an: ihren bisher unerfüllten Kinderwunsch. Und der belastet Mone sehr...

In einem ehrlichen YouTube-Video teilen Mone und Kobe ihre Gedanken mit ihren Fans. So habe Mone vor einigen Jahren die Pille abgesetzt und anschließend Probleme mit ihrem Zyklus gehabt. Eine Frauenärztin habe ihr damals eine schockierende Diagnose überbracht: "Dass sie keine Kinder kriegen können, das wissen Sie?" Mone sei daraufhin aus allen Wolken gefallen: "In mir ist eine Welt zusammen gebrochen, ich war alleine. Ich saß da und wusste nicht, wo vorne und hinten war." Eine zweite Ärztin habe ihr dann mitgeteilt, dass sie das PCO-Syndrom habe – eine häufige Hormonstörung, die den Eisprung stört.

Doch Mone und Kobe ließen den Kopf nicht hängen – und holten sich eine dritte Meinung ein. "Wir haben bestätigt bekommen, dass Mone PCO hat. Aber sie hat uns realistische Hoffnungen gegeben. Das war der wichtigste Termin in der Zeit!", erklärt Kobe. Die 25-Jährige werde nun eine Behandlung beginnen. Ihre Hoffnung sei aber zurück: "Es passiert was. Wir sind dafür am kämpfen und das gibt einem Hoffnung und Mut!"

Instagram / monemahoni Mone und Kobe Mahoni

Instagram / monemahoni Mone Mahoni, Social-Media-Star

Instagram / monemahoni Kobe und Mone Mahoni, Influencer-Paar

