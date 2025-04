Mit Grenzen: Mone und Kobe Mahoni wollen Baby-Content teilen

Mone Mahoni (27) und Kobe Mahoni sind erstmals Eltern geworden. Am 7. April durften die Influencer ihre kleine Tochter Zoey auf der Welt begrüßen. In der Vergangenheit nahmen Mone und Kobe ihre Fans in den sozialen Medien stets mit in ihren Alltag – das galt auch für die Zeit während der Schwangerschaft. Promiflash hat nachgehakt: Wollen die beiden auch weiterhin ihr Leben mit Baby zeigen? "Definitiv ja", betont Mone und erklärt: "Wir teilen schon sehr lange unsere Reise, geben private Einblicke und zeigen den wundervollen Menschen, die uns folgen, was bei uns so los ist im Leben. Das wird sich mit unserer Prinzessin nicht ändern."

Das wird nicht nur Mones Follower sehr freuen – auch für die 27-Jährige hat das Leben als Content-Creatorin einen schönen Nebeneffekt. "Für uns persönlich ist das wie ein Tagebuch, auf das wir immer wieder zurückblicken können", schildert sie im Gespräch mit Promiflash. Dennoch ist sich das Paar der Risiken bewusst, die damit verbunden sind, den eigenen Nachwuchs online zu präsentieren. Deswegen haben Mone und Kobe eine Entscheidung getroffen: "Wir ziehen eine klare Grenze in Bezug auf ihre Privatsphäre, daher werden wir sie vorerst nur zensiert zeigen."

Für Mone und Kobe ist die Geburt ihrer Tochter Zoey etwas ganz Besonderes. Das Paar lebte über mehrere Jahre hinweg mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Erst nach mehreren Kinderwunschbehandlungen hat es endlich geklappt, und Mone konnte schwanger werden. Vor wenigen Tagen verkündeten die beiden schließlich die frohe Botschaft der Geburt in den sozialen Netzwerken. "Nun ist es wirklich wahr: 1 + 1 = 3", schrieben die stolzen Eltern voller Emotionen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / monemahoni Mone Mahoni mit ihrem Baby, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / monemahoni Mone und Kobe Mahoni mit ihrer Tochter Zoey

Anzeige Anzeige

Anzeige