Kaiserschnitt: So war Zoeys Geburt für Mama Mone Mahoni

Mone (27) und Kobe Mahoni genießen die erste Zeit mit ihrer Tochter. Am 7. April kam die kleine Zoey auf die Welt. Die Erfahrung war für beide Elternteile etwas ganz Besonderes – allerdings musste sich die Influencerin mit einer Komplikation abfinden. "Da wir aus medizinischen Gründen auf einen geplanten Kaiserschnitt setzen mussten, war ich zu Beginn sehr traurig, nicht die Erfahrung einer natürlichen Geburt machen zu dürfen", schildert die stolze Mutter gegenüber Promiflash. Glücklicherweise haben die Wehen genau am errechneten Termin eingesetzt und der Eingriff verlief ohne Probleme. Mone schwärmt: "Unser Wunder wurde mir direkt auf meine Brust gelegt, ein unglaublich tolles Gefühl."

Für die 27-Jährige war die gesamte Schwangerschaft hochemotional. Schon seit Jahren wünscht sich Mone Nachwuchs, doch ihr Kinderwunsch blieb lange unerfüllt. In einem Video auf YouTube berichtete sie vor etwa zwei Jahren, dass sie an dem PCO-Syndrom leide und dieses ihre Fruchtbarkeit einschränke. Eine Ärztin habe ihr sogar gesagt, dass sie niemals Kinder bekommen könnte. In dem Clip erinnerte sie sich: "In mir ist eine Welt zusammengebrochen, ich war alleine. Ich saß da und wusste nicht, wo vorne und hinten war."

Dass sich Mones Traum von einer eigenen Familie nun erfüllt hat, ist für sie ein unglaubliches Glück. Kobe stand ihr dabei in jedem Moment zur Seite. Auf Instagram widmete die Netzbekanntheit ihrem Ehemann kurz vor der Geburt einen rührenden Post, in dem sie schrieb: "Ohne dich hätte ich diese Reise niemals so überstanden. Vom morgendlichen Orangensaft ans Bett über unzählige Fußmassagen bis hin zum 24/7-Snack-Service." Schon zu diesem Zeitpunkt war sie sich sicher: "Du wirst der allerbeste Papa."

Instagram / monemahoni Influencerin Mone Mahoni und ihr Mann Kobe Mahoni

Instagram / monemahoni Mone und Kobe Mahoni mit ihrer Tochter Zoey

