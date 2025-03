Schwangerschaftsendspurt: Mone Mahoni gibt ein Baby-Update

Mone Mahoni (27) und ihr Ehemann Kobe könnten aktuell wohl nicht glücklicher sein: Die Influencer erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In ihrer Instagram-Story gewährt die Internet-Bekanntheit ihren Followern nun einen kleinen Einblick in die Schwangerschaft. Zu einem Babybauchfoto freut sie sich: "Wochenwechsel. Wir sind heute in die 38. Schwangerschaftswoche gerutscht [...] und das bedeutet, ab jetzt ist die kleine Maus offiziell kein Frühchen mehr."

Das Update kommt nur wenige Tage, nachdem die Content-Creatorin von ihren Freundinnen mit einer Babyparty überrascht worden war. Auf Instagram teilte Mone ein emotionales Video. Darin sieht man, wie sie ahnungslos ihre Wohnung betritt und von ihren engsten Vertrauten überrascht wird. Die Überraschung scheint vollkommen gelungen: Die werdende Mama bricht in Freudentränen aus. "Nach all den Jahren mit unzähligen Babypartys und allen Mommys, die man mit Liebe von Herzen gefeiert hat – war es ein unbeschreibliches Gefühl, endlich selbst die Schleife tragen zu dürfen", schwärmte Mone zu dem süßen Clip.

Für Mone war ihre Kinderwunschreise nicht leicht. Die Beauty hat das PCO-Syndrom, eine häufige Hormonstörung, die den Eisprung beeinträchtigt. Daher unterzog sie sich mehreren Kinderwunschbehandlungen, die jedoch erfolglos blieben. Im August 2024 konnte Mone dann endlich aufatmen: Sie verkündete ihre Schwangerschaft. "Hallo, kleines Wunder", schrieb die YouTuberin online und ließ ihren Gefühlen freien Lauf: "Alle Emotionen der letzten Monate und Jahre brechen aus uns heraus. Wir weinen vor purer Freude und Überwältigung. Kobe macht Luftsprünge und hat so viel positive Energie in sich, dass er Bäume ausreißen könnte. Es ist offiziell: Wir haben es geschafft … Unser größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen!"

Instagram / monemahoni Mone Mahoni auf ihrer Babyparty, 2025

Instagram / monemahoni Influencerin Mone Mahoni mit ihrem Ehemann Kobe Mahoni

